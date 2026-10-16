Invitan a realizar verificación vehicular en tres módulos de Saltillo

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    Invitan a realizar verificación vehicular en tres módulos de Saltillo
    Los módulos operan de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 15:00 horas. CORTESÍA

El municipio cuenta con tres módulos de verificación distribuidos en distintos sectores de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a los propietarios de vehículos a realizar la verificación vehicular en alguno de los tres módulos instalados en la ciudad, con el propósito de contribuir al cuidado del medio ambiente y promover un desarrollo sustentable.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, señaló que la verificación es una de las acciones mediante las cuales la ciudadanía puede contribuir a mejorar las condiciones ambientales del municipio.

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“Verificar su vehículo es una de las acciones a través de la cual podemos poner nuestro granito de arena en beneficio del entorno en el que vivimos y procurar un desarrollo sustentable en nuestra comunidad”, afirmó.

Los módulos de verificación operan de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, y los sábados, de 08:00 a 13:00 horas, en tres puntos de Saltillo.

El primero se encuentra en la Plaza del Compositor, en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Querétaro, en la colonia República Oriente. El segundo está ubicado en la lateral del bulevar Antonio Cárdenas, esquina con la calle Arboledas, en la colonia Chapultepec.

El tercer módulo se localiza en la calle Juan Navarro, a la altura del Parque Hundido, en la colonia Fundadores.

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En cuanto a las tarifas, la verificación tiene un costo de 142 pesos para automóviles particulares; 122 pesos para unidades del transporte público y automóviles de pasajeros; 110 pesos para motocicletas y cuatrimotos, y 125 pesos para vehículos todoterreno.

El funcionario municipal reiteró la invitación a los propietarios de vehículos para que acudan a cualquiera de los puntos habilitados y participen en las acciones orientadas al cuidado del entorno y la sustentabilidad de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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