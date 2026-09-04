Invitan a saltillenses a inscribirse en talleres ‘Amor por Aprender’ del DIF

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Saltillo
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    Invitan a saltillenses a inscribirse en talleres ‘Amor por Aprender’ del DIF
    La capacitación busca enseñar oficios y brindar herramientas para emprender un negocio. CORTESÍA

Las inscripciones para el próximo módulo ya están abiertas

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, invitó a las y los ciudadanos a inscribirse en alguno de los 23 talleres “Amor por Aprender” que ofrece este organismo, con opciones para aprender oficios y adquirir herramientas que les permitan emprender un negocio.

Informó que actualmente se encuentra abierto el periodo de inscripciones para el próximo módulo, que iniciará en octubre, por lo que exhortó a las personas interesadas a realizar su registro lo antes posible, debido a que los espacios son limitados y existe una alta demanda.

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“Invitamos a todas y todos los saltillenses a aprovechar nuestros talleres y aprender algún oficio o adquirir las herramientas para emprender su propio negocio”, señaló.

Entre los talleres disponibles se encuentran corte y confección, vitromosaico, pincelada, bisutería y manualidades, pintura 1, electricidad, soldadura, computación básica, belleza y sus especialidades de corte, colorimetría, maquillaje y uñas.

También se ofrecen cursos de cartonería, guitarra, barbería, carpintería, huertos familiares, productos herbolarios, materiales reciclados, dulces regionales, pastelería, postres y mecánica automotriz.

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Las inscripciones se realizan en las instalaciones del DIF Saltillo, ubicadas en Dámaso Rodríguez 275, colonia Nuevo Centro Metropolitano, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Para completar el registro, las personas interesadas deberán presentar copias de su INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

Los horarios específicos de cada taller pueden consultarse a través de las redes sociales oficiales del DIF Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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