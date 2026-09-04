Invitan a saltillenses a inscribirse en talleres ‘Amor por Aprender’ del DIF

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, invitó a las y los ciudadanos a inscribirse en alguno de los 23 talleres “Amor por Aprender” que ofrece este organismo, con opciones para aprender oficios y adquirir herramientas que les permitan emprender un negocio. Informó que actualmente se encuentra abierto el periodo de inscripciones para el próximo módulo, que iniciará en octubre, por lo que exhortó a las personas interesadas a realizar su registro lo antes posible, debido a que los espacios son limitados y existe una alta demanda.

“Invitamos a todas y todos los saltillenses a aprovechar nuestros talleres y aprender algún oficio o adquirir las herramientas para emprender su propio negocio”, señaló. Entre los talleres disponibles se encuentran corte y confección, vitromosaico, pincelada, bisutería y manualidades, pintura 1, electricidad, soldadura, computación básica, belleza y sus especialidades de corte, colorimetría, maquillaje y uñas. También se ofrecen cursos de cartonería, guitarra, barbería, carpintería, huertos familiares, productos herbolarios, materiales reciclados, dulces regionales, pastelería, postres y mecánica automotriz.

Las inscripciones se realizan en las instalaciones del DIF Saltillo, ubicadas en Dámaso Rodríguez 275, colonia Nuevo Centro Metropolitano, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Para completar el registro, las personas interesadas deberán presentar copias de su INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Los horarios específicos de cada taller pueden consultarse a través de las redes sociales oficiales del DIF Saltillo.

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