Invitan al Cabrito Fest 2026 en Saltillo; esperan 3,500 asistentes y derrama de 2 mdp

Los detalles del evento fueron presentados por el presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes; el alcalde Javier Díaz González; el presidente del jurado, Eduardo Cárdenas Cantú; la directora de Turismo municipal, Lidya María González; la representante de la Secretaría de Turismo, Liliana Alvarado; y el presidente de la OCV Saltillo, Enrique López.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Saltillo invitó a la ciudadanía a participar en el Cabrito Fest 2026, que se realizará el próximo 23 de mayo en las instalaciones de la Universidad La Salle (ULSA), con una asistencia estimada de hasta 3 mil 500 personas y una derrama económica cercana a los 2 millones de pesos.

Durante la presentación se informó que esta será la quinta edición del festival, que en esta ocasión tendrá como invitada a la Región Centro. Además, se contempla superar los 40 puntos de distribución de alimentos, entre equipos participantes, restaurantes y áreas de degustación.

Para quienes no consumen cabrito, se ofrecerán alternativas como discada para mil personas, cortadillo para 700 y sopa de chivo para un número similar de asistentes.

Los boletos estarán disponibles a través de JR Ticket, así como en un punto de venta en el CRIT, donde el 50 por ciento de lo recaudado será destinado a este centro. Asimismo, se otorgarán 100 mil pesos en becas para estudiantes de la ULSA.

El costo de entrada será de 500 pesos en la primera fase (del 16 al 23 de abril), 600 pesos en la segunda (del 24 de abril al 3 de mayo) y 700 pesos en la etapa final (del 4 al 23 de mayo).

Eduardo Cárdenas Cantú comentó que el Cabrito Fest es un evento que resalta nuestra identidad porque el cabrito es parte del noreste de México desde que llegaron los españoles, es una comida tradicional que llena de historia, recuerdos, alegría y que coopera con la parte de la ganadería más sensible del estado que es la caprinocultura.

“Aquí tenemos realmente un arraigo en la tradición de comer, preparar y producir cabrito y creo que este marco del festival engrandece esa tradición”, aseguró.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz invitó a los saltillenses a acudir al Cabrito Fest, evento que es muy importante para la sociedad saltillense, donde a final de cuentas todos tienen la oportunidad de probar la riqueza gastronómica, no solo de equipos de Saltillo, sino de las cocineras tradicionales y de las comunidades rurales.

Es un evento dijo de primer nivel que las y los saltillenses lo esperan año con año, asimismo añadió que están seguros que en esta edición se superara los que se hizo en 2025.