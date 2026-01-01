Joven se quita la vida en año nuevo, en Saltillo

Un joven fue localizado sin vida al interior de su domicilio durante la noche de este jueves, en hechos registrados en la colonia Vistahermosa.

Por causas que hasta el momento se desconocen, el joven perdió la vida dentro de su vivienda ubicada en el domicilio marcado con el número 128, en el cruce de la calle Diecinueve y la avenida Central, en pleno inicio del año nuevo.

De acuerdo con los primeros informes proporcionados por autoridades municipales, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 de la noche, cuando un grupo de jóvenes acudió al lugar para buscar a su primo, ya que no habían logrado verlo ni comunicarse con él desde la noche anterior y pretendían saludarlo con motivo del año nuevo.

TE PUEDE INTERESAR: Ingresan al penal a chofer de la ruta 7A que se atravesó al tren en Saltillo

Al llegar al domicilio y no obtener respuesta tras llamar a la puerta ni a su teléfono celular, los familiares decidieron ingresar al inmueble. Tras realizar una revisión en distintas áreas de la vivienda, localizaron al joven, de aproximadamente 25 años de edad, colgado del barandal de la escalera, ya sin signos vitales.

Ante la situación, se realizó de inmediato el reporte al sistema de emergencias 911. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras una valoración confirmaron que el joven ya no contaba con signos de vida.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo del personal de la Fiscalía General del Estado, que llevó a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios necesarios para determinar las causas del fallecimiento.