Saltillo: en curso investigación contra nieto que mató a su abuelo en robo en la Bellavista

Saltillo
/ 14 octubre 2025
    Autoridades revisaron la papelería donde ocurrió el homicidio en la colonia Bellavista. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La Cruz Roja informó que la víctima recibió un golpe en la cabeza y una herida en la espalda con un cuchillo, lesiones que provocaron su fallecimiento

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la investigación en contra de un hombre señalado por el homicidio de su abuelo en la colonia Bellavista de Saltillo, el pasado lunes, aún continúa en curso para proceder a la judicialización del caso.

Fue el pasado lunes cuando la autoridad procuradora tomó conocimiento del cuerpo sin vida de un hombre de 70 años, identificado como Ramón Muñiz, quien se encontraba atendiendo su papelería y mercería sobre las calles del cruce Miguel Cárdenas Valdez y Morelos, en la colonia Bellavista.

De acuerdo con los primeros datos investigados, el suceso se registró aproximadamente a las 18:00 horas, casi al punto del cierre del negocio.

Hasta ahora, la primera teoría de la Fiscalía, basada en los testimonios de las personas cercanas, es que el nieto de la víctima lo habría asaltado para extraer las ganancias y sostener su consumo de drogas.

La información recopilada por la Cruz Roja indica que la víctima recibió un golpe en la cabeza y, posteriormente, una herida con un cuchillo en la espalda, para llevarse el dinero de las ganancias y después huir.

Después de algunas horas, Brandon “N” fue detenido y puesto a disposición de las autoridades como el presunto responsable del hecho, y la Fiscalía procedió a integrar los datos de la carpeta de investigación, que tendrán 48 horas para alimentar después de la detención.

En ese aspecto, la Fiscalía informó que, una vez concluida la carpeta, el detenido será llevado ante un juez, quien escuchará los datos de prueba y procederá a tomar una decisión sobre las vías de justicia del caso.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

