Juan Antonio Espericueta toma protesta para segundo periodo en la Escuela Superior de Música de la UAdeC

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta al M.D. Juan Antonio Espericueta García para un segundo periodo como director de la Escuela Superior de Música (ESMUADEC) para el periodo 2025-2028, en una ceremonia realizada en el auditorio del plantel. Durante el evento también se entregaron 30 sillas como apoyo al equipamiento de la institución.

A la ceremonia asistieron el secretario Víctor Cobos, en representación de la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, así como funcionariado universitario, integrantes del Consejo Directivo, estudiantes, docentes y personal administrativo.

En su mensaje, el rector destacó que la reelección de Espericueta refleja diálogo, apertura y democracia dentro de la comunidad universitaria, además de reconocer el vínculo cercano que ha mantenido con estudiantes y docentes, lo que ha permitido fortalecer los espacios de colaboración y pertenencia.

Asimismo, Pimentel Martínez refrendó su compromiso para continuar impulsando el crecimiento de la Escuela Superior de Música, con el objetivo de proyectar su trabajo más allá de las fronteras y llevar la música a nuevos escenarios.

Por su parte, Juan Antonio Espericueta García agradeció la confianza depositada en su gestión y subrayó que los avances del plantel son resultado del esfuerzo conjunto de docentes y alumnado, cuya labor constante fortalece la institución.