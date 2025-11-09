Coahuila: impuesto a videojuegos violentos no es la solución total, advierten expertos

Ante la propuesta del Gobierno Federal de aplicar un nuevo impuesto a los videojuegos catalogados como violentos, la académica Berenice de la Peña, de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), subrayó que la medida, por sí sola, es insuficiente para disminuir la violencia.

La especialista en psicología enfatizó que el principal riesgo radica en el condicionamiento de la conducta de los menores que pasan demasiado tiempo frente a la pantalla.

“Lo que pasa es que la exposición repetitiva a situaciones de violencia hace que la vayamos normalizando”, apuntó la coordinadora del Área Psicológica del Tribunal Universitario de la UAdeC.

De la Peña explicó que la temática de algunos títulos presenta un riesgo al invertir los roles de los personajes, convirtiendo al victimario en héroe o protagonista.

“El ratero, el asesino se convierte en el bueno; entonces, obviamente son situaciones que vamos encontrando como normalizadas, y eso va afectando y condicionando las conductas”, detalló.

La experta alertó que cuando la violencia en un videojuego es “repetitiva, muy intensa, sanguinaria o cruel”, esto puede elevar la agresividad entre niñas, niños y adolescentes.

Además del aumento en la agresividad, la psicóloga advirtió sobre otros efectos negativos en la salud mental de los menores. El juego constante “va causando también aislamiento, inseguridad y ansiedad entre las niñas y los niños”, afirmó.

La coordinadora consideró que, si bien el impuesto podría elevar el costo de los juegos, se trata de una acción incompleta que no aborda la raíz del problema.

“Esto tiene que ir acompañado de políticas públicas que permeen en la educación y en los espacios laborales, y que impulsen ideas creativas y estimulantes para nuestras niñas y niños”, sostuvo.

Añadió que la estrategia debe complementarse con la recuperación de espacios de recreación que fomenten una convivencia social real y sana para los jóvenes.

“Tiene que ir acompañado de espacios abiertos, canchas deportivas y parques en buen estado, para que los videojuegos no sean la única forma de entretenimiento”, concluyó.