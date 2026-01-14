‘La ciudadanía debe estar preocupada porque se pone en duda la certidumbre jurídica’: Héctor Horacio Dávila, empresario hotelero sobre le Caso VANGUARDIA
El sector empresarial señala un ‘exceso de fuerza jurídica’ y falta de preparación en los jueces locales tras la liberación de Armando Castilla
Tras ser calificada como una detención arbitraria, Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA, recuperó su libertad el pasado fin de semana al no encontrarse elementos suficientes para procesar la denuncia penal en su contra.
El caso, originado por una controversia mercantil en Saltillo, provocó la reacción de diversos sectores sociales que identifican el proceso como un atentado contra la libertad de expresión y un acto de intimidación política.
Héctor Horacio Dávila, empresario de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila, calificó el procedimiento como irregular. “Yo diría que es exceso de fuerza jurídica ya que nunca fue notificado”, señaló el entrevistado.
Para el líder empresarial, la falta de protocolos legales claros genera desconfianza en el sector productivo. “Eso a todos los empresarios nos da duda de que exista la certidumbre jurídica”, enfatizó Dávila sobre el impacto del caso.
El representante hotelero advirtió que este tipo de acciones judiciales sientan un precedente peligroso para cualquier ciudadano. “La ciudadanía debe estar preocupada porque ponemos en duda la certidumbre jurídica”, alertó durante la entrevista.
Dávila subrayó que el uso de la fuerza política por encima de los procesos legales es un riesgo latente: “Si le pasó a él, a cualquier mexicano le puede pasar por la fuerza política sin existir un proceso legal realmente”.
Asimismo, expresó una profunda desconfianza en el Poder Judicial del estado, cuestionando la capacidad técnica de los juzgadores. “No confío en el sistema de justicia ya que los jueces no están preparados”, sentenció el empresario.
Añadió que la falta de experiencia ha provocado resoluciones carentes de sustento. “Algunos han desechado una demanda sin saber por qué, nada más porque no le saben y no están calificados para seguir un amparo”, explicó.
Finalmente, el empresario comparó la situación actual con épocas pasadas de opacidad legal. “El sistema retrocedió más de 80 años donde existe gente que no tiene experiencia para llevar la litis de un caso”, concluyó Héctor Horacio Dávila.
En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de estared; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas depersonas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.
