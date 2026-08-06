Lanza Casa de la Moneda de México colección con imágenes de dinosaurios de Coahuila

Coahuila volvió a colocarse en el mapa paleontológico nacional al convertirse en el estado con mayor representación dentro de la colección “Dinosaurios de México”, lanzada por la Casa de Moneda de México con motivo de su 490 aniversario. De las seis medallas conmemorativas que integran la serie, tres están dedicadas a especies cuyos fósiles fueron descubiertos en territorio coahuilense, reflejando la importancia de la entidad como uno de los principales sitios de investigación paleontológica en América Latina.

Aunque en redes sociales han sido denominadas como “monedas de dinosaurios”, la Casa de Moneda aclaró que se trata de medallas de colección, por lo que no tienen valor como moneda de curso legal y están dirigidas al mercado numismático. Las piezas inspiradas en hallazgos realizados en Coahuila corresponden al Coahuilaceratops magnacuerna, descubierto en General Cepeda; Latirhinus uitstlani, localizado en el ejido Presa de San Antonio, en el municipio de Parras de la Fuente; y Tlatolophus galorum, hadrosaurio identificado oficialmente en 2021 a partir de restos encontrados también en General Cepeda. RECONOCEN RIQUEZA PALEONTOLÓGICA DEL ESTADO La colección se completa con otras tres especies descubiertas en distintas regiones del país: Labocania anomala, de Baja California; Tototlmimus packardensis, de Chihuahua, y Huehuecanauhtlus tiquichensis, de Michoacán. Las medallas estarán disponibles hasta agotar existencias y podrán adquirirse en los puntos de venta oficiales de la Casa de Moneda de México, ubicados en la Ciudad de México y San Luis Potosí, así como en el Museo Interactivo de Economía (MIDE).

La serie se comercializa en tres versiones: dos elaboradas en metal industrial —latón color rosa metálico y aleación CuAlNi con acabado dorado—, ambas con un precio de 800 pesos, además de una edición en plata ley .999 con un costo de 4 mil 200 pesos. Con esta colección, la Casa de Moneda reconoce la relevancia científica de los descubrimientos paleontológicos realizados en Coahuila, entidad que concentra algunos de los yacimientos fósiles más importantes del país y que continúa aportando nuevas especies al conocimiento de la historia prehistórica de México.

La colección fue desarrollada con el respaldo de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para destacar la riqueza fósil del país y acercar al público a la historia natural de México. Que tres de las seis medallas estén dedicadas a especies descubiertas en Coahuila confirma la relevancia científica del estado, especialmente de zonas como General Cepeda, donde durante décadas se han realizado algunos de los hallazgos paleontológicos más importantes de México.