Las Encinas cabalga rumbo a su 301 aniversario, en Ramos Arizpe, Coahuila

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Saltillo
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    Las Encinas cabalga rumbo a su 301 aniversario, en Ramos Arizpe, Coahuila
    Las Encinas celebrará este 12 de septiembre su 301 aniversario con una segunda Gran Cabalgata. ARCHIVO

La segunda edición de la cabalgata busca fortalecer las tradiciones rurales de la comunidad

Con caballos, tradición y espíritu vaquero, la comunidad de Las Encinas, en el municipio de Ramos Arizpe, se prepara para celebrar su 301 aniversario con la segunda edición de su Gran Cabalgata, actividad que se realizará el próximo sábado 12 de septiembre como parte de la Noche Mexicana.

La convocatoria está dirigida a habitantes de la comunidad y a la llamada “vaquerada”, con un recorrido que tendrá como punto de partida El Corral de las Vacas, uno de los espacios donde habitualmente se desarrollan actividades ecuestres y de rodeo en esta zona rural de Ramos Arizpe. El arranque está programado para las 11:00 horas.

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Las Encinas es un ejido ubicado en el municipio de Ramos Arizpe y forma parte de una zona rural donde las actividades relacionadas con los caballos y la cultura vaquera mantienen una presencia importante.

El Corral de las Vacas ha sido escenario de competencias de rodeo con participación de jinetes de Coahuila y otros estados, además de encuentros de carácter internacional.

La celebración de este año también llega después de una temporada de actividades que colocó nuevamente a Las Encinas como punto de reunión para aficionados al rodeo.

En marzo pasado se realizó el evento denominado La Calentona, con montas de toro y la presentación de las candidatas a reina de la comunidad.

En abril, Ana Lilia Zertuche Ramos fue coronada como reina de Las Encinas 2026. La joven, estudiante de Derecho, logró recaudar 201 mil pesos mediante actividades para obtener recursos destinados a mejorar las condiciones de la comunidad, superando a Mía Ramos Fuentes, quien reunió 151 mil pesos.

Zertuche Ramos planteó que los recursos fueran utilizados para atender necesidades de agua y energía eléctrica.

Ahora, la joven soberana figura entre las invitadas a la segunda Gran Cabalgata, que busca reforzar las tradiciones de la comunidad y reunir a familias y jinetes en torno a una celebración que combina el aniversario con los festejos patrios.

La actividad se desarrollará durante el día y servirá como preámbulo para la Noche Mexicana, por lo que se espera la participación de integrantes de la comunidad y visitantes que acudan a disfrutar de las actividades relacionadas con la cultura vaquera.

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La organización convocó a quienes deseen participar a acudir con sus caballos al punto de reunión en El Corral de las Vacas. El encuentro se realizará el sábado 12 de septiembre a partir de las 11:00 horas.

Con 301 años de historia que la comunidad se dispone a conmemorar, Las Encinas mantiene así una agenda de celebraciones en la que el rodeo, los caballos y la convivencia entre habitantes ocupan un lugar central.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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