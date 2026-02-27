Lidera Saltillo en trabajadores ocupados en el sector industrial

Saltillo es el municipio de México con el porcentaje más alto de personas que trabajan en la industria respecto a la población en edad laboral, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con datos del cuarto trimestre de 2025, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) arroja que la capital de Coahuila tiene una tasa de ocupación del 46.6 por ciento en el sector secundario, en el que se incluyen empleos en la construcción, la industria extractiva y de electricidad y la industria de la transformación; esta última, donde se concentra las industrias manufactureras automotrices y de otros productos electrónicos.

Con ese indicador, Saltillo es la ciudad -entre 39 que contempla la ENOE de 100 mil habitantes o más- con la tasa más alta de ocupación en el citado sector, por encima de Reynosa, Tamaulipas (45.9); Ciudad Juárez, Chihuahua (43.6); León, Guanajuato (35.9) y Tijuana, Baja California (34.1), que completan el top 5.

Lo anterior además representa un salto para la capital de Coahuila, pues al cierre de 2024 era la segunda ciudad con la tasa de ocupación más alta, que fue de 46.2, es decir, entre un año y otro aumentó .4 por ciento.

A detalle, el Inegi reportó que del total de los empleos que se registraron en este sector, al menos el 86 por ciento fue en las industrias de la transformación (donde se incluyen empresas automotrices, elaboradoras de alimentos, electrónica); otro 13 por ciento en la construcción y apenas un uno por ciento en la industria extractiva y de electricidad.

Del total de la población laboral, el Inegi reporta que en Saltillo predominan los empleos en la industria manufacturera, con un 40 por ciento del total.

SE REZAGA EN COMERCIO Y SERVICIOS

Por otro lado, la encuesta también arroja que Saltillo tiene -entre las mismas 39 ciudades- una de las tasas de ocupación más bajas en el sector terciario, es decir, el de comercio y servicios.

Con 53.1, tiene la tercera tasa más baja, solo por encima de Ciudad Juárez, Chihuahua (51.4) y Reynosa, Tamaulipas (51.1). En contraste, Cancún, Quintana Roo, encabeza la estadística, con una tasa de 84.4, seguido de La Paz, Baja California Sur (83.6) y Acapulco, Guerrero (83.3).