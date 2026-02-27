Lidera Saltillo en trabajadores ocupados en el sector industrial

Saltillo
/ 27 febrero 2026
    Lidera Saltillo en trabajadores ocupados en el sector industrial
    En la capital de Coahuila predominan los empleos en la industria manufacturera, con un 40% del total. UNSPLASH

La capital de Coahuila tiene la tasa de ocupación más alta del País en el sector secundario, según el Inegi

Saltillo es el municipio de México con el porcentaje más alto de personas que trabajan en la industria respecto a la población en edad laboral, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con datos del cuarto trimestre de 2025, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) arroja que la capital de Coahuila tiene una tasa de ocupación del 46.6 por ciento en el sector secundario, en el que se incluyen empleos en la construcción, la industria extractiva y de electricidad y la industria de la transformación; esta última, donde se concentra las industrias manufactureras automotrices y de otros productos electrónicos.

TE PUEDE INTERESAR: Lidera Coahuila investigaciones en el país contra narcomenudistas: se ubica en el top 3

Con ese indicador, Saltillo es la ciudad -entre 39 que contempla la ENOE de 100 mil habitantes o más- con la tasa más alta de ocupación en el citado sector, por encima de Reynosa, Tamaulipas (45.9); Ciudad Juárez, Chihuahua (43.6); León, Guanajuato (35.9) y Tijuana, Baja California (34.1), que completan el top 5.

Lo anterior además representa un salto para la capital de Coahuila, pues al cierre de 2024 era la segunda ciudad con la tasa de ocupación más alta, que fue de 46.2, es decir, entre un año y otro aumentó .4 por ciento.

A detalle, el Inegi reportó que del total de los empleos que se registraron en este sector, al menos el 86 por ciento fue en las industrias de la transformación (donde se incluyen empresas automotrices, elaboradoras de alimentos, electrónica); otro 13 por ciento en la construcción y apenas un uno por ciento en la industria extractiva y de electricidad.

Del total de la población laboral, el Inegi reporta que en Saltillo predominan los empleos en la industria manufacturera, con un 40 por ciento del total.

SE REZAGA EN COMERCIO Y SERVICIOS

Por otro lado, la encuesta también arroja que Saltillo tiene -entre las mismas 39 ciudades- una de las tasas de ocupación más bajas en el sector terciario, es decir, el de comercio y servicios.

TE PUEDE INTERESAR: Disminuyó pobreza laboral nacional en el IV trimestre de 2025 pero aumentó en Coahuila

Con 53.1, tiene la tercera tasa más baja, solo por encima de Ciudad Juárez, Chihuahua (51.4) y Reynosa, Tamaulipas (51.1). En contraste, Cancún, Quintana Roo, encabeza la estadística, con una tasa de 84.4, seguido de La Paz, Baja California Sur (83.6) y Acapulco, Guerrero (83.3).

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

