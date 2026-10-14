Irrumpe el tumor cancerígeno de León XIV en un pontificado que aún es corto

CIUDAD DEL VATICANO- En pocas horas, la Iglesia Católica ha pasado de tener un papa joven y deportista a un pontífice al que han operado de un tumor cancerígeno y extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho, un episodio que irrumpe en su todavía corto pontificado y cuyo impacto todavía es una incógnita. Si bien el equipo médico y la Santa Sede han confirmado que el adenocarcinoma pulmonar que se le detectó en una prueba ha sido extirpado con éxito, ahora queda por conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la intervención, para evaluar posibles tratamientos. En cualquier caso, la sensación es que a partir de hoy el pontificado ha entrado en una nueva fase donde, al menos a corto plazo, el foco estará muy presente en el estado de salud de León XIV, de 71 años y que fue elegido papa en el cónclave de mayo de 2025.

Desconcierto, cautela e incertidumbre son algunos de los términos que recogen este miércoles medios de comunicación y expertos vaticanistas para describir la impresión que ha causado la noticia del nódulo maligno de León XIV. La sorpresa y cierto pesar también cunde entre los fieles. En los alrededores del Gemelli, donde el papa se recupera de la intervención, Diana Mercedes Zahir, peruana residente en Roma, confesaba a EFE la impresión que sintió al conocer la noticia: “me dio mucha tristeza. Lo siento en el corazón, además de que soy peruana y él ha vivido en Perú, pero lo veo muy humano con el pueblo, con la gente (...) Que tenga una recuperación rápida, le deseo todo lo mejor”. Precisamente una de las incógnitas que planean en este momento es el viaje apostólico del papa previsto entre el 6 y el 17 de noviembre a Argentina, Ururguay y Perú, la primera gira latinoamericana de su pontificado, en la que están programados hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones y la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar. De momento, el Vaticano no ha dado señal alguna sobre modificaciones de este viaje pero las especulaciones se multiplican ante las opiniones de especialistas consultados por medios que desaconsejan una gira así a una persona que acaba d ser operada de un tumor cancerígeno y al que se le ha extirpado parte de un pulmón, si bien la última palabra la tendrá el equipo médico del pontífice. “Pasarán varios días y luego los médicos realizarán la evaluación. Normalmente, no se permite volar de inmediato, pero después de varias semanas probablemente será posible. Sin embargo, los médicos que lo atienden lo evaluarán”, opina Francesco Cognetti, un oncólogo entrevistado en el portal italiano “Famiglia Cristiana”.

Autoridades católicas de algunos países previstos en esa gira, como el caso de Uruguay, no descartan un aplazamiento: Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, opina que “es posible que los médicos no le dejen venir ahora porque tenga que someterse a algún tratamiento, pero que pueda viajar más adelante”, declaró a la cadena Telemundo. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el equipo médico del pontífice que también deberá determinar si León XIV debe someterse a algún tipo de tratamiento específico. Por el momento, reina la expectación a la espera de la recuperación del papa, que cómo hizo su antecesor Francisco podrá también trabajar en el hospital, en función de cómo se encuentre. Según ha avanzado a primera hora la oficina de prensa de la Santa Sede, el papa ha pasado una noche tranquila tras la operación de ayer. Está previsto que se actualice la información sobre su estado a primera hora de la tarde. Esta es la segunda vez en su vida que Robert Prevost, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, es hospitalizado: la primera fue cuando acababa de llegar a Perú procedente de Roma, siendo un joven misionero y contrajo fiebre tifoidea, como se cuenta en su biografía escrita por Elise Ann Allen. El episodio ocurrió en Chulucanas, una zona rural de la región Piura, “Tenía una vía intravenosa conectada al brazo y entonces dijo: Si así es como demuestras tu sentido del humor, Señor, creo que podrías hacerlo mejor”, explica Allen en su libro. FIELES EN SAN PEDRO; ENTRE LA TRISTEZA Y LA ESPERANZA TRAS LA OPERACIÓN DEL PONTÍFICE Tristeza por no poder ver al papa, preocupación por su salud y esperanza en su recuperación. La hospitalización de León XIV ha cambiado los planes de cientos de peregrinos que se han acercado a la plaza de San Pedro con la ilusión de verle en una misa programada para hoy, pero que se ha celebrado sin el pontífice. Este miércoles, día en el que normalmente se celebran las audiencias generales, la plaza de San Pedro acogió la misa de clausura del encuentro internacional con motivo del décimo aniversario de la publicación de ‘Amoris Laetitia’, la exhortación apostólica del papa Francisco sobre el amor en la familia.

La celebración, que debía estar presidida por León XIV, ha quedado finalmente en manos del cardenal filipino Luis Antonio Tagle, recientemente nombrado decano del Colegio Cardenalicio, que leyó la homilía que el papa había dejado preparada. “Estamos tristes porque creíamos que íbamos a tener la oportunidad de saludarle y verle, pero no se pudo. Estamos pidiendo mucho por su recuperación”, explicó a EFE Pánfilo Cervantes, peregrino mexicano, desde la plaza de San Pedro. Ahora, sus oraciones se dirigen al hospital Gemelli, donde el papa, de 71 años, se recupera de una intervención en la que le han extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho afectado por un adenocarcinoma. Triste por la ausencia, esperanza por la recuperación “Primeramente, preocupada por la salud del papa”, cuenta Carolina Ortiz, de Guatemala, quien dice llevaba todo el mes pensando que hoy era su oportunidad para ver al papa estadounidense y peruano. Ahora, dice, pide a Dios que se recupere pronto y pueda volver a ejercer sus funciones al frente de la Iglesia católica. Desde Sanxenxo, en Pontevedra (España), Nerea había organizado su viaje en torno a los actos papales previstos en Roma y lamenta que la celebración no haya podido estar presidida por León XIV, como esperaba. “A la par de la pena por su estado de salud y desearle todo lo mejor, también está la alegría de que haya salido bien la operación y de que, de aquí en adelante, con la quimioterapia o el tratamiento que no sé si recibirá o no, vaya a recuperarse del todo”, señala.

Por el momento quedan por conocer los resultados de los análisis de los tejidos y los ganglios linfáticos extraídos durante la intervención, que permitirán determinar si necesita tratamientos adicionales “Muy triste. Fuimos a misa de diez y estuvimos pidiendo por él, para que Dios lo sane y que todo esté bien”, relata Fulgencio del Río, mexicano residente en Houston (EE.UU.), que había viajado a Roma con la intención de encontrarse con el papa. “La idea era venir a verlo, pero con la noticia que nos dieron ya no pudimos. Aunque le sentimos, estamos cerca”, añade. Preocupación sobre el viaje a Latinoamérica La preocupación por la recuperación del pontífice se extiende también a sus próximos compromisos, especialmente al viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo. Mercedes, argentina residente en Roma, se muestra pesimista: “Es un viaje muy cansador, un viaje muy largo, y no sé si será lo mejor para él. El pueblo argentino puede esperar”, afirmó a EFE. Entre los peregrinos, la decepción por no haber podido ver al pontífice convive así con el deseo de que pueda recuperarse por completo. Por Cristina Cabrejas y Claudia Sacristán, Agencia de Noticias EFE.