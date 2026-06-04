Llaman a automovilistas a reforzar medidas de seguridad al conducir en Saltillo

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Saltillo
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    Llaman a automovilistas a reforzar medidas de seguridad al conducir en Saltillo
    Las autoridades recomiendan conducir con ambas manos al volante y mantener distancia entre vehículos. CORTESÍA

Las medidas buscan proteger la integridad y el patrimonio de automovilistas, pasajeros y peatones

Con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes viales y fortalecer la cultura de la prevención, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las y los automovilistas.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan proteger la integridad física y el patrimonio de quienes circulan por las vialidades de la ciudad, así como de peatones y demás usuarios de la vía pública.

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Entre las principales recomendaciones se encuentra respetar los señalamientos de tránsito y los límites de velocidad establecidos para cada tipo de vialidad. Asimismo, se exhorta a conducir con ambas manos al volante y mantener una distancia prudente respecto a otros vehículos.

La Comisaría destacó que una de las causas más frecuentes de accidentes es la distracción al conducir, por lo que hizo un llamado a evitar el uso del teléfono celular y de cualquier otro dispositivo electrónico mientras se maneja.

De igual forma, se recomendó abstenerse de conducir cuando se presente cansancio o bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias que puedan alterar el estado de alerta y la capacidad de reacción.

$!Autoridades de Tránsito recomiendan seguir las recomendaciones.
Autoridades de Tránsito recomiendan seguir las recomendaciones. CORTESÍA

Ante la presencia de lluvias u otras condiciones climáticas adversas, las autoridades aconsejaron extremar precauciones, encender las luces del vehículo, reducir la velocidad, conducir de manera defensiva y evitar frenados bruscos que puedan ocasionar percances.

Otro de los aspectos señalados es el uso adecuado de las direccionales para informar oportunamente a otros conductores sobre cambios de carril o maniobras de vuelta, contribuyendo así a una circulación más ordenada y segura.

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Además, antes de iniciar cualquier trayecto, se recomienda ajustar correctamente el asiento, acomodar los espejos retrovisores y verificar que todas las personas a bordo utilicen el cinturón de seguridad.

Finalmente, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recordó la importancia de realizar revisiones físico-mecánicas periódicas a los vehículos, con el fin de garantizar que se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y reducir riesgos durante la circulación.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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