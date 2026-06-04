Llaman a automovilistas a reforzar medidas de seguridad al conducir en Saltillo

Con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes viales y fortalecer la cultura de la prevención, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las y los automovilistas. Las autoridades señalaron que estas medidas buscan proteger la integridad física y el patrimonio de quienes circulan por las vialidades de la ciudad, así como de peatones y demás usuarios de la vía pública.

Entre las principales recomendaciones se encuentra respetar los señalamientos de tránsito y los límites de velocidad establecidos para cada tipo de vialidad. Asimismo, se exhorta a conducir con ambas manos al volante y mantener una distancia prudente respecto a otros vehículos. La Comisaría destacó que una de las causas más frecuentes de accidentes es la distracción al conducir, por lo que hizo un llamado a evitar el uso del teléfono celular y de cualquier otro dispositivo electrónico mientras se maneja. De igual forma, se recomendó abstenerse de conducir cuando se presente cansancio o bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias que puedan alterar el estado de alerta y la capacidad de reacción.

Ante la presencia de lluvias u otras condiciones climáticas adversas, las autoridades aconsejaron extremar precauciones, encender las luces del vehículo, reducir la velocidad, conducir de manera defensiva y evitar frenados bruscos que puedan ocasionar percances. Otro de los aspectos señalados es el uso adecuado de las direccionales para informar oportunamente a otros conductores sobre cambios de carril o maniobras de vuelta, contribuyendo así a una circulación más ordenada y segura.

Además, antes de iniciar cualquier trayecto, se recomienda ajustar correctamente el asiento, acomodar los espejos retrovisores y verificar que todas las personas a bordo utilicen el cinturón de seguridad. Finalmente, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recordó la importancia de realizar revisiones físico-mecánicas periódicas a los vehículos, con el fin de garantizar que se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y reducir riesgos durante la circulación.

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