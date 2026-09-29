Lleva DIF Saltillo servicios de salud gratuitos a colonias y escuelas

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    Lleva DIF Saltillo servicios de salud gratuitos a colonias y escuelas
    DIF Saltillo lleva aparatos auditivos, lentes y atención dental a la población. CORTESIA

Luly López Naranjo invitó a la población a aprovechar las atenciones disponibles

La unidad móvil de Amor en Movimiento, del DIF Saltillo, continúa con recorridos por colonias, barrios y ejidos de la ciudad para acercar servicios de salud gratuitos a la población.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, invitó a las y los ciudadanos a aprovechar las atenciones que ofrece esta unidad, entre las que se encuentra el servicio de audiometría y, en caso de requerirlo, la entrega de aparatos auditivos.

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También se realizan estudios de optometría y posteriormente se entregan lentes a quienes los necesitan, además de servicios dentales como limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones.

Como parte de las acciones de prevención y atención, Amor en Movimiento también entrega glucómetros y baumanómetros a las personas que los requieren, con el propósito de apoyar el monitoreo de los niveles de glucosa y la presión arterial.

Durante esta semana, la unidad móvil visitará dos planteles educativos para acercar estos servicios a estudiantes, docentes y personal de las instituciones.

Este miércoles 30 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, estará en el Instituto Tecnológico de Saltillo. El jueves 1 de octubre, a las 14:00 horas, acudirá a la Escuela Primaria María Teresa de la Garza Cepeda, ubicada en la colonia San Lorenzo.

Para el viernes 2 de octubre, la unidad se instalará en la colonia Satélite Norte, sobre la calle Dione, entre Tritón y Neredia, a partir de las 10:00 horas.

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Para acceder a los servicios es necesario presentar copia de la credencial del INE vigente, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y CURP. En el caso de menores de edad, se deberá presentar copia de su CURP.

El DIF Saltillo informó que las personas que soliciten más de un servicio deberán llevar un juego de documentación por cada atención que requieran.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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