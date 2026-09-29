$!Lleva DIF Saltillo servicios de salud gratuitos a colonias y escuelas

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, invitó a las y los ciudadanos a aprovechar las atenciones que ofrece esta unidad, entre las que se encuentra el servicio de audiometría y, en caso de requerirlo, la entrega de aparatos auditivos.

La unidad móvil de Amor en Movimiento, del DIF Saltillo , continúa con recorridos por colonias, barrios y ejidos de la ciudad para acercar servicios de salud gratuitos a la población.

También se realizan estudios de optometría y posteriormente se entregan lentes a quienes los necesitan, además de servicios dentales como limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones.

Como parte de las acciones de prevención y atención, Amor en Movimiento también entrega glucómetros y baumanómetros a las personas que los requieren, con el propósito de apoyar el monitoreo de los niveles de glucosa y la presión arterial.

Durante esta semana, la unidad móvil visitará dos planteles educativos para acercar estos servicios a estudiantes, docentes y personal de las instituciones.

Este miércoles 30 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, estará en el Instituto Tecnológico de Saltillo. El jueves 1 de octubre, a las 14:00 horas, acudirá a la Escuela Primaria María Teresa de la Garza Cepeda, ubicada en la colonia San Lorenzo.

Para el viernes 2 de octubre, la unidad se instalará en la colonia Satélite Norte, sobre la calle Dione, entre Tritón y Neredia, a partir de las 10:00 horas.