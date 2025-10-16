Lorenzo Córdova, expresidente del INE, ofrecerá conferencia sobre democracia en Saltillo

Saltillo
/ 16 octubre 2025
    Lorenzo Córdova, expresidente del INE, ofrecerá conferencia sobre democracia en Saltillo
    El Partido Acción Nacional informó que será de acceso gratuito la conferencia de Córdova y abierta a toda la ciudadanía. FOTO: CUARTOSCURO

Presentará la conferencia ‘La nueva realidad de la democracia en México’

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, Elisa Maldonado, informó que mañana viernes 17 de octubre a las 17:15 horas, el reconocido académico y expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ofrecerá una conferencia en Saltillo.

El evento, titulado “La nueva realidad de la democracia en México”, se realizará en el salón G&G, ubicado sobre la calle Eulalio Gutiérrez, en la Colonia Los Silleres, y será de acceso gratuito y abierto a toda la ciudadanía.

Maldonado destacó la importancia de este tipo de encuentros: “Acción Nacional siempre está del lado de la ciudadanía, es por eso que organizamos una conferencia con un referente de la democracia en el país, como lo es Lorenzo Córdova”.

“Invitamos a todas y todos a asistir para conocer de primera mano su análisis sobre la situación democrática en México”, señaló la dirigente.

El evento busca generar un espacio de reflexión y diálogo sobre los desafíos y cambios en la democracia mexicana, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de escuchar directamente de un experto en la materia.

Se espera la participación de ciudadanos, estudiantes y líderes de opinión, interesados en temas de política, gobernanza y fortalecimiento de las instituciones democráticas en el país.

La conferencia, señaló el partido, forma parte de los esfuerzos del esta fuerza política en Coahuila por acercar a la población información y debates sobre democracia, promoviendo la participación ciudadana y el conocimiento de los procesos electorales y políticos en México.

Temas


Democracia
política

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Lorenzo Córdova Vianello

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

