UAdeC presentará libro sobre movimiento obrero en CINSA y CIFUNSA
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El evento será el 13 de mayo en la Galería de la Facultad de Ciencias Sociales
La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Economía Unidad Sureste, llevará a cabo la presentación del libro “Testimonios. Movimiento obrero en CINSA y CIFUNSA, 1974”, una obra que recupera parte de la memoria histórica de las luchas obreras y sociales en Coahuila durante la década de los setenta.
El evento se realizará este miércoles 13 de mayo a las 11:00 horas en la Galería de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en la calle Juárez número 139, en el Centro Histórico de Saltillo.
La publicación fue coordinada por José María González Lara y Héctor Ulises González Rodríguez. Como parte de la política editorial de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UAdeC, el libro y sus contenidos fueron sometidos a un arbitraje científico de doble ciego y a pruebas de similitud, con el objetivo de garantizar la pertinencia académica y la calidad del material.
La obra reúne memorias, experiencias y procesos considerados fundamentales para comprender la historia del movimiento obrero y la vida industrial de la región. El texto aborda el contexto posterior a las décadas de los cincuenta y sesenta, periodo caracterizado por una relativa estabilidad política y laboral en Saltillo, antes de la aparición de importantes movimientos sociales a inicios de los años setenta.
Entre esos acontecimientos destacan el Movimiento de Autonomía Universitaria de 1973 y la huelga en las empresas CINSA y CIFUNSA en 1974, considerados hechos clave en la búsqueda de un mayor desarrollo político, social y cultural en Coahuila.
De acuerdo con los coordinadores, ambos movimientos marcaron un avance democrático que posteriormente enfrentó transformaciones derivadas de intereses políticos y económicos que impactaron tanto a la universidad pública como a las organizaciones sindicales.
El libro integra diez testimonios de personas que participaron o vivieron de cerca el movimiento desde distintas perspectivas. Entre ellos se encuentran Salvador Alcázar Aguilar, Francisco Javier Almaguer, Marco Antonio Cisneros Aguirre, José Humberto González Lara, Manuela Herrera Rodríguez, José Cruz Herrera Ibarra, Moisés Martínez Salas, el padre Pedro Pantoja Arreola, Salvador Ponce Ortiz y José Guadalupe Robledo Guerrero.
Durante la presentación participarán como comentaristas Gabriela Román Jáquez, Felipe de Jesús Balderas Sánchez, así como los coordinadores José María González Lara y Héctor Ulises González Rodríguez, quienes dialogarán sobre la importancia de preservar estas voces y reflexionar acerca del papel que desempeñaron las luchas obreras en la historia contemporánea de Coahuila.