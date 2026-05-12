UAdeC presentará libro sobre movimiento obrero en CINSA y CIFUNSA

El evento se realizará este miércoles 13 de mayo a las 11:00 horas en la Galería de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en la calle Juárez número 139, en el Centro Histórico de Saltillo.

La Universidad Autónoma de Coahuila , a través de la Facultad de Economía Unidad Sureste, llevará a cabo la presentación del libro “Testimonios. Movimiento obrero en CINSA y CIFUNSA, 1974”, una obra que recupera parte de la memoria histórica de las luchas obreras y sociales en Coahuila durante la década de los setenta.

La publicación fue coordinada por José María González Lara y Héctor Ulises González Rodríguez. Como parte de la política editorial de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UAdeC, el libro y sus contenidos fueron sometidos a un arbitraje científico de doble ciego y a pruebas de similitud, con el objetivo de garantizar la pertinencia académica y la calidad del material.

La obra reúne memorias, experiencias y procesos considerados fundamentales para comprender la historia del movimiento obrero y la vida industrial de la región. El texto aborda el contexto posterior a las décadas de los cincuenta y sesenta, periodo caracterizado por una relativa estabilidad política y laboral en Saltillo, antes de la aparición de importantes movimientos sociales a inicios de los años setenta.

Entre esos acontecimientos destacan el Movimiento de Autonomía Universitaria de 1973 y la huelga en las empresas CINSA y CIFUNSA en 1974, considerados hechos clave en la búsqueda de un mayor desarrollo político, social y cultural en Coahuila.

De acuerdo con los coordinadores, ambos movimientos marcaron un avance democrático que posteriormente enfrentó transformaciones derivadas de intereses políticos y económicos que impactaron tanto a la universidad pública como a las organizaciones sindicales.