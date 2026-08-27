Madre denuncia irregularidades en detención de su hijo acusado de violación en Saltillo; fue absuelto y luego reingresado

“Temo por la vida de mi hijo, temo que le hagan algo”, expresó una madre que permanece a las afueras de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego de que su hijo, quien había sido detenido tras una acusación de violación, presuntamente fuera absuelto durante una audiencia y posteriormente sacado del Centro de Justicia Penal para ser reingresado a los separos municipales, sin que hasta el momento le hayan explicado su situación jurídica. La mujer relató que su calvario comenzó el pasado miércoles 19 de agosto, alrededor de las 18:00 horas, cuando su hijo fue ingresado a las celdas municipales. Inicialmente, le informaron que la detención se había originado porque el joven presuntamente se habría negado a ser revisado por los oficiales.

Sin embargo, mientras permanecía detenido, la madre fue informada de que existía una denuncia en su contra por el delito de violación, por lo que sería puesto a disposición de las autoridades correspondientes y posteriormente trasladado al penal.

Ante esta situación, la mujer acudió al Centro de Justicia Penal para conocer el desarrollo de la audiencia, donde únicamente tuvo contacto con el abogado defensor, Miguel Ángel Ramírez, a quien señaló por, según su versión, mantenerla al margen de lo que ocurría dentro de la sala. “Esa persona nunca me dijo qué decía mi hijo ahí adentro, qué estaba defendiendo. Nomás me dijo: ‘Tu hijo dice que no, que él no fue’”, relató. Según lo que posteriormente le habría informado el defensor, dentro de la carpeta de investigación se encontraba como indicio el teléfono celular de la presunta víctima. Tras concluir la audiencia, el abogado le solicitó a la madre un comprobante de domicilio, debido a que su hijo vivía con su abuela materna. La mujer consiguió el documento aproximadamente 25 minutos después y regresó al edificio del Poder Judicial, pensando que continuaría con el procedimiento. No obstante, aseguró que el abogado le indicó que ya no era necesario ingresar a la audiencia y que únicamente debía esperar en el inmueble, pues su hijo sería trasladado. LO SACAN EN UN VEHÍCULO BLANCO La madre permaneció desde aproximadamente la 13:00 hasta las 22:30 horas en las instalaciones del Poder Judicial, esperando la salida de su hijo, pero este nunca apareció. Fue entonces cuando otros familiares de personas detenidas le comentaron que habían visto al joven salir del lugar a bordo de un vehículo blanco y posteriormente ser trasladado nuevamente a la Comandancia de Seguridad Pública.

Al acudir a las instalaciones municipales, la mujer confirmó que su hijo nuevamente se encontraba detenido, pero aseguró desconocer bajo qué cargos o por qué motivo había sido reingresado. “¿Bajo qué cargos? No sé. ¿Por qué se lo trajeron? No sé. ¿Quién se lo trajo? No sé. Quiero suponer que es Fiscalía”, manifestó. La mujer también afirmó que ni ella ni su madre, con quien vivía el joven, conocían a la mujer que presuntamente lo señaló por violación, y aseguró que su hijo nunca les había hablado de mantener una relación sentimental con ella. Finalmente, la madre permaneció durante la noche a las afueras de la comandancia, ubicada sobre la calle Dámaso Rodríguez, solicitando información sobre la situación legal de su hijo y exigiendo poder verlo para cerciorarse de que se encuentre en buenas condiciones.

“Yo necesito ver ahorita que mi hijo esté bien, que no esté golpeado, que no me le hayan hecho nada o que no me vayan a hacer nada. La forma en que están haciendo las cosas no es normal”, concluyó. Hasta el cierre de esta información, la mujer aseguró no haber recibido una explicación oficial sobre el motivo por el cual su hijo habría sido nuevamente ingresado a las instalaciones municipales.