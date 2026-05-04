Saltillo: detectan 25 cruces vehiculares con tren; pendiente definición de puentes o pasos a desnivel

Autoridades federales y municipales detectaron en Saltillo 25 cruces vehiculares con el paso del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, mismo que ha comenzado su construcción el pasado mes de febrero. Víctor de la Rosa Molina, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMMUS), dio a conocer que recientemente se llevó a cabo una reunión y recorrido con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) con el objetivo de evaluar el paso del tren por la capital de Coahuila.

La actividad consistió en un recorrido organizado por Tanech Sánchez, director del centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en la entidad, para observar el desarrollo del proyecto en el área urbana. El trayecto inició en el sector conocido como Puente Moreno, que se ubica en el antiguo camino hacia General Cepeda, y se extendió hasta la zona de la estación ferroviaria de la Zona Centro para evaluar el trazo que seguirá el convoy. De la Rosa agregó que en el encuentro también participaron autoridades del municipio de Ramos Arizpe, quienes se sumaron a la revisión de la zona metropolitana para conocer los pormenores de la obra que busca conectar a la región.

“Vimos la dinámica poblacional, cómo la gente de las colonias utiliza de manera muy natural el paso peatonal alrededor de la vía y el efecto que va a tener seguramente el confinamiento y vimos uno o dos cruces que tendrán que tener alguna solución en el proyecto”, expuso el funcionario municipal. El funcionario explicó que existen otros puntos que la ciudadanía utiliza como áreas peatonales o de esparcimiento en tramos de vía que se encuentran actualmente abandonados, sin embargo, el conteo oficial se basa en calles ya definidas. También expuso que las soluciones para estos puntos de interacción vial incluyen la construcción de viaductos para elevar el paso del tren en ciertos sectores, así como la creación de pasos inferiores o superiores que permitan la circulación de los automovilistas. No obstante aclaró que aún no está definido cuáles cruces contarán con pasos inferiores y cuáles se resolverán con viaductos.

El titular del IMMUS comentó que a través de las denominadas “mesas sociales”, el gobierno municipal tendrá la oportunidad de representar las inquietudes de los ciudadanos ante las problemáticas que pudieran presentarse durante la fase de ejecución de los trabajos. “Nos están dando además la oportunidad de ser la voz de la propia ciudadanía, respecto a cada una de las problemáticas que se puedan suscitar. No solamente ya una vez que esté el tren, sino todo el periodo de construcción”, expuso. La planeación contempla el monitoreo constante ante el flujo de unidades pesadas y el traslado de diversos materiales, factores que podrían generar incidencias temporales en la movilidad de los sectores involucrados en el trazo.

Pese a los avances en la identificación de los cruces, el funcionario precisó que el calendario definitivo de las obras y la ubicación exacta de los puentes aún se encuentran en proceso de definición por parte de las instancias federales. “Hay un plan básico que es detectar los cruces y luego las propias soluciones. El número definitivo y la fecha en la que estarán, eso es algo que no está en nuestras manos y no tenemos nosotros acceso al calendario”, comentó el director. Actualmente, el diseño del proyecto está enfocado en una conexión entre Saltillo y Nuevo Laredo, por lo que todavía no se ha planteado de manera formal un uso suburbano para el transporte de pasajeros dentro de la mancha urbana. BENEFICIOS EN TRANSPORTE MASIVO No obstante, se reconoció que un sistema de transporte masivo de esta naturaleza representaría una ventaja competitiva en tiempos de traslado para los trabajadores que se desplazan hacia zonas industriales como Derramadero o Ramos Arizpe. El funcionario señaló que el movimiento de las empresas se encuentra focalizado en turnos específicos, por lo que el uso del tren podría ayudar a la movilidad de la gran cantidad de personas que laboran en los parques industriales del sur y norte. “Cualquier esfuerzo de transporte masivo, que en nuestra ciudad no tenemos, que implica el poder que tiene un tren de mover personas, implicará siempre una ventaja, sobre todo en tiempo para las propias personas”, afirmó. Finalmente, puntualizó que el uso industrial o suburbano del tren dependerá de que el proyecto se adapte a la estructura de costos que las empresas pagan actualmente por el servicio de transporte de personal para sus empleados.

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