Saltillo: nueva ruta alimentadora RS-716 conectará el poniente con zona de hospitales

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    Saltillo: nueva ruta alimentadora RS-716 conectará el poniente con zona de hospitales
    El 6 de mayo comenzará operaciones la nueva ruta del transporte público.

La ruta mejorará el acceso al Centro Metropolitano

Este próximo miércoles 6 de mayo, el Gobierno Municipal de Saltillo pondrá en marcha la ruta RS7-16, una nueva línea del sistema de transporte, que busca conectar de manera directa el oriente y el poniente de la ciudad, facilitando el acceso al Centro Metropolitano.

Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal del Transporte, explicó que, a diferencia de la ruta RS-714, esta nueva opción sí cruzará por el primer cuadro de la ciudad. El objetivo principal es atender los desplazamientos hacia el clúster hospitalario de Las Maravillas y el Centro Metropolitano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-lo-olvides-el-6-de-mayo-arranca-nueva-ruta-rs-716-en-saltillo-IH20410967

“Busca, entre otras cosas, atender una necesidad de movilidad de un cierto grupo de edad hacia la zona de hospitales, donde se encuentran instituciones como el IMSS, el ISSSTE, hospitales del Gobierno del Estado y el propio CRIT”, señaló el funcionario.

La ruta operará de las 5:30 de la mañana a las 9:30 de la noche, iniciando su recorrido en Colinas de Santiago y descendiendo hasta la falda del Cerro del Pueblo por la calle Porfirio Díaz, lo que permitirá a los usuarios llegar a la zona hospitalaria pagando una sola tarifa.

De la Rosa destacó que anteriormente no existían opciones eficientes de movilidad oriente-poniente sin transbordos en el centro. “Hoy en día, si una persona quiere ir del poniente a los hospitales, necesariamente debe realizar al menos un transbordo en la zona centro”, explicó.

El titular del transporte aclaró que para esta ruta se utilizarán 16 unidades que ya formaban parte del sistema, las cuales han sido seleccionadas y rotuladas bajo el nuevo modelo. “No son unidades nuevas; son unidades que ya transitaban y que ahora estamos reubicando y reenfocando”, puntualizó.

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Respecto a la inversión, se informó que el municipio destina una bolsa de aproximadamente 7.5 millones de pesos para apoyar el arranque de estas rutas, mediante un subsidio promedio de 9,500 pesos por unidad a la semana, mientras se consolida el aforo de pasajeros.

Finalmente, el funcionario estimó que el recorrido completo tendrá una duración de entre 80 y 90 minutos, con la expectativa de alcanzar una meta de 4,500 usuarios diarios. “Tenemos muy claro que son periodos de por lo menos tres meses los que debemos esperar para evaluar la consolidación de una ruta”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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