Mantiene Saltillo estímulos fiscales durante julio para regularizar adeudos

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    Mantiene Saltillo estímulos fiscales durante julio para regularizar adeudos
    El cumplimiento de los contribuyentes permite al Municipio financiar obra pública, servicios y programas para la población.

El beneficio incluye el cobro de un peso por recargos por año en el impuesto predial

La tesorera del Gobierno Municipal de Saltillo, Lissette Álvarez Cuellar, recordó a la ciudadanía que durante todo el mes de julio permanecen vigentes diversos estímulos fiscales aprobados por el Cabildo, con el propósito de facilitar la regularización de adeudos en el impuesto predial y otros conceptos municipales.

La funcionaria explicó que los beneficios contemplan el cobro de un peso por concepto de recargos por año en el impuesto predial, así como en el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y en diversos gravámenes relacionados con establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, el servicio de recolección de basura, el Impuesto Sobre Espectáculos, el Impuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles, mercados y servicios de tránsito.

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Asimismo, señaló que los estímulos también aplican para sanciones administrativas y fiscales, así como para los derechos derivados de la expedición de licencias y refrendos para la colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios, además de aquellos relacionados con la ocupación de la vía pública.

Álvarez Cuellar recordó que estos incentivos fueron aprobados por el Cabildo de Saltillo a finales del mes pasado, luego de que el pleno avaló el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, estableciendo su vigencia durante julio.

La tesorera hizo un llamado a las y los contribuyentes que mantienen adeudos en alguno de estos conceptos para que acudan a la Tesorería Municipal y aprovechen los descuentos disponibles, con el fin de ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.

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Finalmente, destacó que el cumplimiento oportuno de los contribuyentes ha permitido que la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González cuente con recursos suficientes para invertir en obra pública, fortalecer los servicios públicos y desarrollar programas en beneficio de la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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