Mejoran movilidad en Saltillo con pintura de carriles, cruces peatonales y optimización del mobiliario urbano

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Saltillo
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    Mejoran movilidad en Saltillo con pintura de carriles, cruces peatonales y optimización del mobiliario urbano
    Trabajadores municipales realizan labores de pintura y mantenimiento en vialidades y espacios públicos de la ciudad. CORTESÍA

El Gobierno Municipal intensificó los trabajos de señalización y mantenimiento urbano en vialidades y espacios públicos de Saltillo

Con trabajos de señalización vial, mantenimiento de espacios públicos y rehabilitación de cruces peatonales, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las acciones encaminadas a mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la ciudad.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas municipales desplegaron labores en diferentes puntos considerados estratégicos, principalmente en vialidades de alta circulación y zonas donde es necesario mantener en buenas condiciones la infraestructura urbana.

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$!Brigadas municipales realizan trabajos de pintura y mantenimiento en el Centro Metropolitano.
Brigadas municipales realizan trabajos de pintura y mantenimiento en el Centro Metropolitano. CORTESÍA

Uno de los principales frentes de trabajo se concentró sobre el bulevar Venustiano Carranza, donde se renovó la delimitación de los carriles centrales en ambos sentidos, específicamente en el tramo ubicado entre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y la Carretera a Los Valdez.

La intervención busca hacer más visible la distribución de los carriles para los conductores y favorecer una circulación más organizada, particularmente en una de las vialidades de mayor flujo vehicular de la capital coahuilense.

Las labores también contemplaron infraestructura destinada a los peatones. En distintos cruces se realizaron trabajos de pintura y delimitación de pasos peatonales para mejorar su visibilidad y contribuir a que los desplazamientos a pie se desarrollen en condiciones más seguras.

Entre los puntos atendidos se encuentran las intersecciones de Dámaso Rodríguez González y 2 de Abril, así como Raymundo de la Cruz López y Humberto Castilla Salas, además del entronque con la vialidad lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez.

ATIENDEN IMAGEN URBANA

De manera paralela, las brigadas del programa “Aquí Andamos”, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y embellecimiento en distintas áreas del Centro Metropolitano de Saltillo.

En este sector se realizaron labores de pintura sobre mobiliario urbano y otros elementos de los espacios públicos, con el objetivo de conservar en mejores condiciones esta zona, que concentra actividades de convivencia y circulación ciudadana.

El mantenimiento de estos espacios forma parte de las acciones que buscan no solamente mejorar la imagen de la ciudad, sino también conservar áreas públicas funcionales y agradables para quienes las utilizan.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, este tipo de intervenciones se mantiene como una tarea permanente para atender el desgaste natural de la infraestructura y responder a las necesidades que presentan las vialidades y espacios públicos de Saltillo.

$!Los cruces peatonales también fueron atendidos para mejorar su visibilidad y seguridad.
Los cruces peatonales también fueron atendidos para mejorar su visibilidad y seguridad. CORTESÍA

Con la renovación de marcas viales, pasos peatonales y elementos urbanos, las autoridades buscan generar condiciones más favorables tanto para automovilistas como para peatones, al tiempo que mantienen una estrategia constante de conservación de la infraestructura de la ciudad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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