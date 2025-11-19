Menor es atropellada por motociclista en Saltillo

Una menor de edad aproximadamente 10 años, resultó atropellada por el conductor de una motocicleta cuando la niña cruzó la calle para ingresar a una tienda en la colonia San José.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:30 horas cuando al sistema de emergencias 911 entró un reporte el cual indicaba que una menor de aproximadamente 10 años habría sido atropellada, la misma se encontraba sobre la banqueta manifestando dolor en las extremidades inferiores de su cuerpo.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido además de entrevistarse con los testigos, los cuales mencionaron que la menor se encontraba jugando con más niños en los cruces de las calles San Esteban y Servidumbre de Paso.la niña, se cruzó la calle para ingresar a una tienda, sin embargo fue embestida por un motociclista el cual circulaba sobre la calle San Esteban con dirección de oriente a poniente.

El conductor, intentó sacarle la vuelta sin embargo la impactó con el manubrio lo que ocasionó que cayera sobre la carpeta asfáltica. Al ver lo sucedido, el motociclista siguió con su camino.

Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron para la revisión de la involucrada, quien afortunadamente no sufrió lesiones de consideración por lo que fue dejada en el lugar. La mamá de la niña acudió al sitio para entrevistarse con los oficiales, los cuales le indicaron tendría que acudir al Ministerio Público de Asuntos Viales para interponer una denuncia para así dar con el responsable.