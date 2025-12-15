Miles de saltillenses aprovechan nueva cancha rehabilitada en la Gustavo Espinoza Mireles

A tan solo 12 días de haber sido inaugurada, la rehabilitación de la cancha de la colonia Gustavo Espinoza Mireles ya ha sido aprovechada por miles de saltillenses, consolidándose como un nuevo referente para la práctica deportiva y la convivencia social en el sector.

El espacio, ubicado a un costado del Centro Comunitario de la colonia, fue intervenido a través del programa “Activa tu Parque”, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, con el respaldo de empresarios y la participación de la sociedad civil. En este proyecto se contó con el apoyo del empresario Christopher Delgado, así como con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Luego de 27 años de gestiones por parte de la ciudadanía, en la cancha se realizó una inversión de 4.2 millones de pesos, que permitió la nivelación del terreno y la colocación de pasto sintético y porterías, mejorando de manera significativa las condiciones para la práctica deportiva.

De manera complementaria, se llevaron a cabo trabajos en el suministro eléctrico e iluminación, así como la rehabilitación de la pista de trote y de la malla perimetral del Centro Comunitario. También se instaló malla en la cancha de fútbol rápido, un módulo de juegos infantiles, se realizaron acciones de reforestación y se elaboró un mural con arte urbano, lo que fortaleció la imagen y funcionalidad del espacio.

El área rehabilitada es utilizada diariamente por niñas, niños, jóvenes y adultos, registrando una mayor afluencia durante los fines de semana, cuando se convierte en punto de encuentro para familias y deportistas de la zona.