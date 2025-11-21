Saltillo será sede del Congreso Nacional de CANACINTRA en 2026

Saltillo fue confirmada como sede del Congreso Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) para octubre de 2026, un encuentro que concentrará a representantes de sus diferentes delegaciones a nivel nacional, informó Raúl Rodarte Leos, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Saltillo.

El funcionario precisó que el congreso congregará a presidentes, directores y miembros de mesas directivas de las distintas regiones de CANACINTRA, lo que posiciona a este encuentro como uno de los eventos industriales más relevantes que albergará la ciudad el próximo año.

De acuerdo con Rodarte Leos, la última edición del congreso —realizada en Morelos— reunió alrededor de 800 asistentes, cifra que podría replicarse en Saltillo, aunque consideró que, por ubicación geográfica, un cálculo conservador sería de entre 600 y 800 participantes.

En términos económicos, dijo que este tipo de encuentros suelen generar una derrama significativa, ya que el turismo de negocios implica mayor gasto en hospedaje, gastronomía y servicios.

“Podemos aspirar a una cifra entre los seis y los diez millones de pesos de derrama económica, considerando un gasto promedio por visitante de entre ocho y diez mil pesos”, señaló.

Rodarte Leos añadió que los congresos de perfil industrial, como el de CANACINTRA, suelen atraer un público con mayor poder adquisitivo y con capacidad de consumo más alta que otros segmentos, lo que impacta directamente en la economía local.

Asimismo, destacó que este tipo de eventos responde al interés que comienza a despertar Saltillo como destino para congresos y convenciones, debido a factores como su infraestructura y condiciones de seguridad, lo que ha favorecido que organizadores nacionales consideren a la ciudad como sede viable para encuentros de gran escala.