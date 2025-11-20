Motociclista es embestido por una camioneta, en la zona centro de Saltillo
El hombre sufre un posible fractura tras caer de lleno en el pavimento; fue llevado al hospital
Un motociclista resultó con una probable fractura en una pierna luego de ser embestido la tarde de este jueves por el conductor de una camioneta, esto en el centro de Saltillo.
El percance se registró en el cruce de Emilio Carranza y Miguel Ramos Arizpe, donde, según el peritaje preliminar de Tránsito Municipal, el conductor de una Ford Ranger se pasó el semáforo en rojo, presuntamente debido a una falla mecánica.
La camioneta impactó de lleno a Vicente Martínez, quien viajaba en una motocicleta Vento, proyectándolo varios metros hasta que cayó al pavimento, donde quedó gravemente lesionado.
Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al punto, le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron de inmediato a un hospital para una valoración más completa.
El conductor de la camioneta, identificado como Alfredo “N”, fue asegurado en el lugar y posteriormente deberá presentarse ante el Ministerio Público, autoridad encargada de definir su situación jurídica.