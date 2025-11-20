Motociclista es embestido por una camioneta, en la zona centro de Saltillo

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
    Motociclista es embestido por una camioneta, en la zona centro de Saltillo
    Vicente fue víctima de unca camioneta cuyo conductor presuntamente se pasó en rojo. FOTO: MARTÍN ROJAS

El hombre sufre un posible fractura tras caer de lleno en el pavimento; fue llevado al hospital

Un motociclista resultó con una probable fractura en una pierna luego de ser embestido la tarde de este jueves por el conductor de una camioneta, esto en el centro de Saltillo.

El percance se registró en el cruce de Emilio Carranza y Miguel Ramos Arizpe, donde, según el peritaje preliminar de Tránsito Municipal, el conductor de una Ford Ranger se pasó el semáforo en rojo, presuntamente debido a una falla mecánica.

TE PUEE INTERESAR: Tráiler termina envuelto en llamas al poncharse neumático y perder el control

La camioneta impactó de lleno a Vicente Martínez, quien viajaba en una motocicleta Vento, proyectándolo varios metros hasta que cayó al pavimento, donde quedó gravemente lesionado.

$!El accidente ocurrió en el cruce de Emilio Carranza y Ramos Arizpe.
El accidente ocurrió en el cruce de Emilio Carranza y Ramos Arizpe. FOTO: MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al punto, le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron de inmediato a un hospital para una valoración más completa.

El conductor de la camioneta, identificado como Alfredo “N”, fue asegurado en el lugar y posteriormente deberá presentarse ante el Ministerio Público, autoridad encargada de definir su situación jurídica.

Temas


Accidentes
Centro Histórico De Saltillo
Policía

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Vento

Organizaciones


Cruz Roja

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vecinos colocaron lonas para advertir que el área es protegida y pertenece al Parque Bicentenario.

Saltillo: reciben amenazas vecinos que evitan fraudes y tala en Sierra de Zapalinamé

El evento de la refresquera es uno de los recorridos navideños más esperados por los ciudadanos.

Caravana Coca-Cola sí llegará a Saltillo; confirma comisionado de seguridad
El sorteo es un requisito para obtener la Cartilla Militar, documento obligatorio para hombres mexicanos de 18 años.

Saltillo: Realizan este domingo el Sorteo del Servicio Militar Nacional
La tienda afectada se ubica en la zona Centro de Ramos Arizpe, donde ocurrieron los hechos los días 15 y 16 de noviembre.

Cliente frecuente abusa de trabajadores y roba miles de pesos en mercancía; lo meten preso
Múzquiz rinde homenaje a los héroes revolucionarios con un desfile multitudinario.

Histórico 20 de Noviembre reúne por primera vez a los poderes del Estado en Múzquiz
Canasta básica, protegida

Canasta básica, protegida
Presidenta, mirando a manifestantes

Presidenta, mirando a manifestantesa manifestantes
Votación final en la Cámara de Representantes para aprobar un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar sus archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

¿Qué sigue tras la firma por Trump del proyecto de ley que libera los archivos de Epstein?