Motociclista es embestido por una camioneta, en la zona centro de Saltillo

Un motociclista resultó con una probable fractura en una pierna luego de ser embestido la tarde de este jueves por el conductor de una camioneta, esto en el centro de Saltillo.

El percance se registró en el cruce de Emilio Carranza y Miguel Ramos Arizpe, donde, según el peritaje preliminar de Tránsito Municipal, el conductor de una Ford Ranger se pasó el semáforo en rojo, presuntamente debido a una falla mecánica.

TE PUEE INTERESAR: Tráiler termina envuelto en llamas al poncharse neumático y perder el control

La camioneta impactó de lleno a Vicente Martínez, quien viajaba en una motocicleta Vento, proyectándolo varios metros hasta que cayó al pavimento, donde quedó gravemente lesionado.