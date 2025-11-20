Motociclista impacta contra transporte de personal y termina grave en hospital de Saltillo

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
    Paramédicos de la Cruz Roja llevaron al motociclista al Hospital General, donde permanece bajo observación médica. FOTO: MARTÍN ROJAS

Un motociclista terminó inconsciente luego de presuntamente no respetar un alto en la colonia Arboledas Popular, lo que provocó un choque contra un transporte de personal con vía preferencial

Un motociclista resultó con lesiones de gravedad luego de que, presuntamente, no respetó un señalamiento de alto en la colonia Arboledas Popular, situación que derivó en un choque contra el costado de un transporte de personal que contaba con vía preferencial.

El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el conductor, identificado como Cristian, circulaba a bordo de una motocicleta en compañía de Francisco, de 15 años de edad, sobre la calle Francisco Murguía, con dirección de poniente a oriente.

$!Autoridades de Tránsito acudieron para abanderar la circulación y evitar nuevos accidentes en la zona del percance.
Autoridades de Tránsito acudieron para abanderar la circulación y evitar nuevos accidentes en la zona del percance. FOTO: MARTÍN ROJAS

Al llegar al cruce con la calle Vicente Guerrero, el motociclista habría omitido el alto correspondiente, por lo que se impactó contra el costado izquierdo del transporte de personal, que circulaba de sur a norte. Tras el impacto, Cristian quedó inconsciente sobre la unidad, mientras que su acompañante salió proyectado contra la carpeta asfáltica.

Testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911, en tanto que el menor fue trasladado por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Roja.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para valorar a Cristian, quien inicialmente no presentaba signos vitales aparentes; sin embargo, tras la revisión médica reaccionó y fue trasladado de inmediato al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como de pronóstico reservado.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la circulación y posteriormente asegurar al conductor del transporte de personal.

El caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, autoridad que deslindará responsabilidades y determinará la situación jurídica del conductor involucrado.

Temas


accidentes viales
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

