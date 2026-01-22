Muere joven aplastado por una losa ante los ojos de su padre, en Saltillo

Un joven que realizaba labores de albañilería junto a su padre perdió la vida al caerle encima una losa de concreto.

La tragedia se registró cerca de las 3:00 de la tarde, en el cruce de Laguna de Zempoala y Lago de Yuridia, en la colonia La Salle. El fallecido fue identificado como Bryant Humberto Viera Camacho, de 21 años de edad, quien junto a su padre, Pedro Alejandro, había sido contratado para demoler el domicilio marcado con el número 1125.

Los trabajos presentaban un avance del 80 por ciento en la demolición de muros y techos, y únicamente restaba por derribar una placa. Mientras realizaban las últimas excavaciones, la losa se derrumbó y cayó encima del joven. El padre, quien presenció el accidente, solicitó ayuda de inmediato a los propietarios del inmueble en construcción y al sistema de emergencias 911.

Debido a la cercanía con la estación de bomberos, arribó rápidamente un camión de rescate urbano de la estación norte. Sin embargo, los rescatistas informaron que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron el cuerpo con una sábana quirúrgica color azul.

Aunque una ambulancia de la Cruz Roja también acudió al lugar, los paramédicos confirmaron que ya no era posible hacer nada por salvarle la vida. Tras recibir la noticia, Pedro Alejandro, padre de la víctima, sufrió una crisis de histeria. Informó que su hijo residía en Ramos Arizpe, Coahuila.

Autoridades municipales procedieron al cierre de calles para permitir el acceso a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, personal de Servicios Periciales ingresó al área para realizar la inspección correspondiente. Al concluir las diligencias, se solicitó nuevamente la intervención de los bomberos para extraer el cuerpo de entre los escombros. Finalmente, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).