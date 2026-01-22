¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?

A pesar de todo el caos que ha habido por el camino, el primer año del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca está terminando con una economía que, según la mayoría de las medidas convencionales, se parece mucho a la que heredó. El desempleo es bajo, el gasto de los consumidores es fuerte y la inflación es persistentemente alta, pero mejora de manera gradual. Los aranceles, la política económica emblemática de Trump, no han desencadenado el renacimiento manufacturero que prometió, pero tampoco han provocado el repunte de la inflación que muchos pronosticadores temían. El mercado bursátil se tambaleó y alcanzó una ganancia sólida, aunque no espectacular, del 16 por ciento. Los analistas que empezaron el año 2025 con la advertencia de los peligros de la incertidumbre, lo terminaron destacando la sorprendente resistencia de la economía estadounidense. TE PUEDE INTERESAR: El imperialismo sin excusas de Trump Sin embargo, sería un error pensar que las medidas de Trump han dejado indemne a la economía. Mucho más que en sus primeros cuatro años en el cargo, Trump inició su segundo mandato con lo que equivale a un asalto sin cuartel a muchas de las instituciones y paradigmas políticos que los líderes de los dos principales partidos políticos consideran desde hace tiempo los cimientos de la fortaleza económica estadounidense. Ha intentado socavar la independencia de la Reserva Federal, ha despedido al director de la Oficina de Estadísticas Laborales, una agencia que recopila datos económicos clave, y ha recortado la financiación de las universidades que llevan a cabo gran parte de la investigación científica de vanguardia del país. Ha intervenido en tratos comerciales privados, ha tomado participaciones en empresas privadas y ha amenazado a ejecutivos de empresas que no adoptan adecuadamente sus prioridades de políticas. Ha restringido drásticamente la migración, ha cuestionado el valor de las alianzas de Estados Unidos y ha impuesto aranceles punitivos tanto a amigos como a adversarios. Muchas de esas medidas son impugnadas ante los tribunales, y futuros presidentes podrían dar marcha atrás al menos a algunas de las políticas del gobierno actual. Pero economistas de todo el espectro ideológico advierten que Trump está poniendo al país en una senda que, a largo plazo, dejará la economía menos dinámica, el sistema financiero menos estable y a los estadounidenses menos prósperos en las próximas décadas. “Estamos debilitando la salsa especial que hizo tan grande a Estados Unidos”, dijo Kimberly Clausing, economista de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles. Clausing trabajó en el Departamento del Tesoro durante el gobierno de Joe Biden. Pero sus preocupaciones son compartidas por muchos economistas de la derecha, incluidos algunos que han trabajado para Trump. Vance Ginn, quien fue economista jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto durante el primer mandato de Trump, elogió los esfuerzos del gobierno por eliminar normativas y reducir los impuestos de empresas. Pero dijo que los beneficios de esas medidas se ven superados por los costos de sus políticas sobre comercio y migración, su incapacidad para frenar el déficit federal y su intervención en el sector privado.

“En términos netos, las políticas han sido negativas para la economía”, dijo Ginn. Sin embargo, lo más probable es que los efectos sean sutiles y se manifiesten como un goteo constante de crecimiento más lento y tipos de interés más altos, difíciles de detectar en el momento. Una crisis más aguda, si es que se produce, podría aparecer años o décadas después, demasiado tarde para que los votantes puedan exigir responsabilidades a Trump o a su gobierno. “Sabemos por mucha experiencia histórica que el tipo de cosas que está haciendo son antitéticas para la prosperidad a largo plazo”, dijo Gregory Mankiw, economista de Harvard que trabajó en la Casa Blanca bajo la presidencia de George W. Bush. Pero, añadió Mankiw, es imposible saber exactamente cuándo o dónde se notarán esas consecuencias. VOTANTES ANSIOSOS A corto plazo, puede que sea más relevante desde el punto de vista político que hasta ahora Trump no haya logrado abordar el descontento económico generalizado que le ayudó a ganar las elecciones de 2024 en primer lugar. Trump se presentó a la presidencia con la promesa de “acabar con la inflación” e incluso de bajar los precios, algo que los economistas en ese momento consideraron una fantasía, pero que conectó con los votantes frustrados por años de incrementos en los costos de las mercancías. TE PUEDE INTERESAR: Un desglose de la disputa entre Trump y Powell Sin embargo, una vez en el cargo, Trump dijo poco sobre cuestiones relacionadas con el costo de vida, como la vivienda y el cuidado de los niños, y se opuso a ampliar las subvenciones que hacían más asequible el seguro médico para quien contratara cobertura en los mercados federales del cuidado de la salud. En cambio, se enfocó en imponer aranceles, una política que los economistas advirtieron que provocaría un aumento de los precios.