Muere trabajador en el hospital tras aparatoso choque entre transporte de personal y tráiler en la Monclova

Saltillo
/ 14 octubre 2025
    Muere trabajador en el hospital tras aparatoso choque entre transporte de personal y tráiler en la Monclova
    El autobús que transportaba a trabajadores quedó severamente dañado tras el choque con un tráiler. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La Guardia Nacional y la Fiscalía investigan la responsabilidad del conductor que no respetó la señal de alto, tras el accidente que dejó a varios pasajeros con lesiones

Un accidente automovilístico ocurrido la mañana de este martes en la carretera a Monclova, a la altura del acceso al Parque Santa María, dejó como saldo una persona fallecida. En el siniestro se vieron involucrados un autobús de pasajeros que transportaba personal de construcción y un tráiler de carga.

Según los primeros reportes, alrededor de las 08:00 horas, el conductor del autobús, que trasladaba a 22 trabajadores, salió de la zona industrial e intentó incorporarse a la carretera sin realizar el alto correspondiente, lo que provocó la colisión con la unidad de carga que circulaba por la vía principal.

$!Elementos de la Guardia Nacional realizaron el peritaje para determinar responsabilidades en el accidente.
Elementos de la Guardia Nacional realizaron el peritaje para determinar responsabilidades en el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El choque generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención médica a los pasajeros del autobús. Uno de los trabajadores, identificado como Francisco Asunción ¨N¨, de 55 años, fue trasladado en estado grave a la Clínica Dos del IMSS, donde horas después perdió la vida.

Además, paramédicos valoraron a otros dos ocupantes del autobús, quienes presentaban lesiones de diversa consideración y también fueron trasladados a la misma clínica en código amarillo para recibir atención médica.

$!Personal de emergencia trasladó a los lesionados a la Clínica Dos del IMSS para su atención médica.
Personal de emergencia trasladó a los lesionados a la Clínica Dos del IMSS para su atención médica. FOTO: CORTESÍA

Personal de la Guardia Nacional, División Caminos, tomó conocimiento del percance y realizó el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad del conductor que no respetó la señal de alto.

El tránsito vehicular en la zona se vio afectado durante varios minutos mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas, restableciéndose la circulación de manera parcial una vez concluidas las maniobras.

$!Francisco Asunción ¨N¨, de 55 años, perdió la vida tras el impacto y recibir atención hospitalaria.
Francisco Asunción ¨N¨, de 55 años, perdió la vida tras el impacto y recibir atención hospitalaria. FOTO: CORTESÍA

Tras confirmarse el fallecimiento, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para levantar el acta correspondiente. Se informó que la víctima presentaba amputación parcial de una mano y traumatismo craneoencefálico severo con escalpe.

Ulises Martínez

