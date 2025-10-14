Muere trabajador en el hospital tras aparatoso choque entre transporte de personal y tráiler en la Monclova

Un accidente automovilístico ocurrido la mañana de este martes en la carretera a Monclova, a la altura del acceso al Parque Santa María, dejó como saldo una persona fallecida. En el siniestro se vieron involucrados un autobús de pasajeros que transportaba personal de construcción y un tráiler de carga.

Según los primeros reportes, alrededor de las 08:00 horas, el conductor del autobús, que trasladaba a 22 trabajadores, salió de la zona industrial e intentó incorporarse a la carretera sin realizar el alto correspondiente, lo que provocó la colisión con la unidad de carga que circulaba por la vía principal.

