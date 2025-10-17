Muestran tradición y cultura charra en el Rodeo Saltillo

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    Muestran tradición y cultura charra en el Rodeo Saltillo
    El equipo de charros El Rayito, durante su participación en la Pista de Calentamiento. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Dentro de las primeras actividades del evento, el equipo El Rayito y la Escaramuza UAAAN mostraron su destreza en suertes de floreo, manganas y rutinas ecuestres

El equipo de charros El Rayito, así como la Escaramuza de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, pusieron el toque de música, tradición y cultura mexicana al Rodeo Saltillo.

Parte de la Escaramuza de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Charros de las categorías infantil y mayor dieron muestra de la suerte de floreo de reata, en la categoría conocida como de salón o de exhibición.

TE PUEDE INTERESAR: Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo

Rafael Mota, Marcial Orozco (padre e hijo), Juan Antonio Morales, Juan Saldívar y Daniel Sánchez, ejecutaron el dominio de la soga, que es una práctica previa a la suerte de manganas a pie.

En el Mundo Vaquero y el Pequeño Oeste se realizaron diversas actividades como monta de borrego infantil. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

En esta suerte el competidor está floreando la soga haciendo alrededor de siete ejercicios, mientras una yegua da dos vueltas al ruedo, posteriormente el charro debe lanzarle la reata para atarla de las manos (patas delanteras) y derribarla.

Por su parte, las estudiantes de la UAAAN realizaron diferentes rutinas a lomo de sus caballos cuarto de milla entrenados especialmente para esta disciplina.

La monta de becerro juvenil inició este viernes y continuará en el programa del sábado. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Estas suertes pueden ser cruces, peines o carruseles, giros, flores, entre otros.

El público reconoció con sus aplausos la destreza y habilidad de los charros y las escaramuzas que llevaron la tradición del deporte mexicano por excelencia a los eventos del Rodeo Saltillo, en una de las primeras actividades que se llevaron a cabo en el festival.

Aracely Gallegos

Periodista saltillense egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Más de 20 años de experiencia en distintos medios de comunicación donde se ha desempeñado como reportera y editora de diferentes secciones.

