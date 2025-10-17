Muestran tradición y cultura charra en el Rodeo Saltillo

El equipo de charros El Rayito, así como la Escaramuza de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, pusieron el toque de música, tradición y cultura mexicana al Rodeo Saltillo.

Charros de las categorías infantil y mayor dieron muestra de la suerte de floreo de reata, en la categoría conocida como de salón o de exhibición. Rafael Mota, Marcial Orozco (padre e hijo), Juan Antonio Morales, Juan Saldívar y Daniel Sánchez, ejecutaron el dominio de la soga, que es una práctica previa a la suerte de manganas a pie.

En esta suerte el competidor está floreando la soga haciendo alrededor de siete ejercicios, mientras una yegua da dos vueltas al ruedo, posteriormente el charro debe lanzarle la reata para atarla de las manos (patas delanteras) y derribarla. Por su parte, las estudiantes de la UAAAN realizaron diferentes rutinas a lomo de sus caballos cuarto de milla entrenados especialmente para esta disciplina.