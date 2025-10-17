Muestran tradición y cultura charra en el Rodeo Saltillo
Dentro de las primeras actividades del evento, el equipo El Rayito y la Escaramuza UAAAN mostraron su destreza en suertes de floreo, manganas y rutinas ecuestres
El equipo de charros El Rayito, así como la Escaramuza de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, pusieron el toque de música, tradición y cultura mexicana al Rodeo Saltillo.
Charros de las categorías infantil y mayor dieron muestra de la suerte de floreo de reata, en la categoría conocida como de salón o de exhibición.
Rafael Mota, Marcial Orozco (padre e hijo), Juan Antonio Morales, Juan Saldívar y Daniel Sánchez, ejecutaron el dominio de la soga, que es una práctica previa a la suerte de manganas a pie.
En esta suerte el competidor está floreando la soga haciendo alrededor de siete ejercicios, mientras una yegua da dos vueltas al ruedo, posteriormente el charro debe lanzarle la reata para atarla de las manos (patas delanteras) y derribarla.
Por su parte, las estudiantes de la UAAAN realizaron diferentes rutinas a lomo de sus caballos cuarto de milla entrenados especialmente para esta disciplina.
Estas suertes pueden ser cruces, peines o carruseles, giros, flores, entre otros.
El público reconoció con sus aplausos la destreza y habilidad de los charros y las escaramuzas que llevaron la tradición del deporte mexicano por excelencia a los eventos del Rodeo Saltillo, en una de las primeras actividades que se llevaron a cabo en el festival.