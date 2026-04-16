Mujer que viajaba con sus dos hijas vuelca en la colonia Mirasierra

Una mujer puso en riesgo la vida de sus dos hijas al sufrir una volcadura a las orillas del bulevar Arco Vial Zapalinamé, a la altura de la colonia Mirasierra.

Al lugar acudieron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes atendieron a la conductora, identificada como Daniela N., así como a las niñas, de 8 y 4 años de edad, quienes no requirieron traslado a un hospital.

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Todas permanecieron en el sitio a la espera de la compañía de seguros para la valoración de los daños materiales. La conductora circulaba aparentemente a exceso de velocidad de oriente a poniente, a bordo de su vehículo Peugeot 207. Esto provocó que perdiera el control hacia la derecha, subiera a la banqueta y se impactara contra una columna.

Posteriormente, el vehículo salió proyectado hacia un terreno baldío con maleza y escombro, donde finalmente volcó. Automovilistas que presenciaron el percance auxiliaron a las ocupantes, a quienes trasladaron a bordo de una camioneta.

Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo procedieron al aseguramiento del vehículo, el cual fue trasladado a un corralón.