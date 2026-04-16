Mujer que viajaba con sus dos hijas vuelca en la colonia Mirasierra
COMPARTIR
No hubo heridos, solo cuantiosas pérdidas materiales
Una mujer puso en riesgo la vida de sus dos hijas al sufrir una volcadura a las orillas del bulevar Arco Vial Zapalinamé, a la altura de la colonia Mirasierra.
Al lugar acudieron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes atendieron a la conductora, identificada como Daniela N., así como a las niñas, de 8 y 4 años de edad, quienes no requirieron traslado a un hospital.
TE PUEDE INTERESAR: Identifican restos localizados en la carretera Saltillo–Torreón; eran de un hombre desaparecido
Todas permanecieron en el sitio a la espera de la compañía de seguros para la valoración de los daños materiales. La conductora circulaba aparentemente a exceso de velocidad de oriente a poniente, a bordo de su vehículo Peugeot 207. Esto provocó que perdiera el control hacia la derecha, subiera a la banqueta y se impactara contra una columna.
Posteriormente, el vehículo salió proyectado hacia un terreno baldío con maleza y escombro, donde finalmente volcó. Automovilistas que presenciaron el percance auxiliaron a las ocupantes, a quienes trasladaron a bordo de una camioneta.
Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo procedieron al aseguramiento del vehículo, el cual fue trasladado a un corralón.