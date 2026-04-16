Mujer que viajaba con sus dos hijas vuelca en la colonia Mirasierra

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 16 abril 2026
    Mujer que viajaba con sus dos hijas vuelca en la colonia Mirasierra
    Las menores resultaron ilesas en el accidente.
    Mujer que viajaba con sus dos hijas vuelca en la colonia Mirasierra

No hubo heridos, solo cuantiosas pérdidas materiales

Una mujer puso en riesgo la vida de sus dos hijas al sufrir una volcadura a las orillas del bulevar Arco Vial Zapalinamé, a la altura de la colonia Mirasierra.

Al lugar acudieron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes atendieron a la conductora, identificada como Daniela N., así como a las niñas, de 8 y 4 años de edad, quienes no requirieron traslado a un hospital.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican restos localizados en la carretera Saltillo–Torreón; eran de un hombre desaparecido

Todas permanecieron en el sitio a la espera de la compañía de seguros para la valoración de los daños materiales. La conductora circulaba aparentemente a exceso de velocidad de oriente a poniente, a bordo de su vehículo Peugeot 207. Esto provocó que perdiera el control hacia la derecha, subiera a la banqueta y se impactara contra una columna.

Posteriormente, el vehículo salió proyectado hacia un terreno baldío con maleza y escombro, donde finalmente volcó. Automovilistas que presenciaron el percance auxiliaron a las ocupantes, a quienes trasladaron a bordo de una camioneta.

Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo procedieron al aseguramiento del vehículo, el cual fue trasladado a un corralón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades de salud mantienen la vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos de tos ferina a nivel nacional, pese a la baja registrada en Coahuila.

Alerta nacional por repunte de tosferina; en Coahuila, las cifras van a la baja
true

Juan Pablo Penilla y la conexión Coahuila (foto)
Personas afectadas por presunto fraude inmobiliario se manifestaron para exigir avances en el caso.

Víctimas de fraude inmobiliario se manifiestan nuevamente en Torreón; exigen avances en el caso
true

¿Quién para el boom de fraudes inmobiliarios?
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro evitó el estallamiento de huelga tras la votación sindical.

Se salva Narro nuevamente de huelga; SUTUAAAN vota prórroga
true

El rancho de las mil y una trabas
Canasta básica: por las nubes y más allá

Canasta básica: por las nubes y más allá
Las estéticas clausuradas carecían de permiso para laborar; permanecerán así hasta comprobar su legalidad.

Operaban sin permiso, negocios clausurados por venta de suero vitaminado en Coahuila