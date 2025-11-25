Multas de hasta 15 mil pesos a quien maltrate a un ser sintiente, anunció el alcalde Javier Díaz

Multas de hasta 15 mil pesos a quien maltrate a un animal de compañía contempla el Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes para el municipio de Saltillo, aprobado por el Cabildo local en la segunda sesión ordinaria de noviembre.

El nuevo ordenamiento comprende sanciones administrativas y trabajo comunitario a sus infractores, informó el alcalde Javier Díaz González.

Señaló que con las nuevas disposiciones se busca “generar una concientización y cultura en nuestra sociedad hacia el cuidado y la protección de los seres sintientes”.

Anunció que, como parte de este esfuerzo institucional, próximamente se hará entrega de un nuevo quirófano al Centro de Bienestar Animal, cuyas instalaciones seguirán siendo mejoradas