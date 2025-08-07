Municipio de Saltillo dejará de pagar 55 mdp en planta tratadora y los invertirá en transporte público

El Gobierno Municipal de Saltillo ajustará su presupuesto para dejar de pagar entre 50 y 55 millones de pesos por la planta tratadora de agua y destinará ese recurso al transporte público.

Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo, explicó este martes ante los medios de comunicación que se va a eficientar el uso del recurso en el tema de movilidad.

“Un gran ejercicio que vamos a hacer para eficientar el recurso estará relacionado con la planta tratadora. Vamos a diseñar todo un esquema porque en octubre termina la concesión o el servicio de la planta tratadora, por lo que estamos haciendo números para poder ahorrarnos una buena cantidad ahí.

“La cantidad que nos ahorremos en la planta tratadora se destinará 100 por ciento a estas rutas troncales totalmente gratuitas, para beneficiar a miles de saltillenses en su movilidad. Ya estamos analizando el presupuesto para 2026, para generar algunas eficiencias que nos permitan consolidar este modelo de dos rutas troncales gratuitas”, afirmó el edil.

El Gobierno Municipal informó que actualmente paga tanto la inversión realizada para la construcción de la planta como su operación, mientras que a partir de octubre dejará de pagar la inversión y solo continuará cubriendo la operación.

ANALIZAN EXTENSIÓN DE RUTA TRONCAL A RAMOS ARIZPE

Díaz González también celebró la creación de la ruta intermunicipal anunciada esta semana entre los tres municipios de la Zona Metropolitana. Además, adelantó que se analiza que una de las rutas troncales planeadas para Saltillo se extienda hasta Ramos Arizpe.

“He platicado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para que nuestra ruta troncal de sur a norte tenga la posibilidad de extenderse hacia el municipio vecino de Ramos Arizpe. También he hablado en varias ocasiones con Tomás para concretar cómo sería el trayecto. Esto sería una ruta intermunicipal que garantizaría el acceso a la movilidad para personas de zonas muy lejanas de nuestro municipio, como el sur”, comentó Díaz.

El alcalde añadió que su administración ya concluyó los estudios origen-destino, lo que permite diseñar las rutas alimentadoras hacia las troncales, así como circuitos que no necesariamente conectan con las troncales, como es el caso de la Guayulera.