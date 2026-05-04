Niñeras en Saltillo ganan más... pero carecen de seguridad social

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Niñeras en Saltillo ganan más... pero carecen de seguridad social
    El servicio de niñera en Saltillo puede generar ingresos por encima de otros empleos informales, pero la actividad continúa desarrollándose sin prestaciones, contratos ni acceso a seguridad social. ARCHIVO

Aunque pueden percibir ingresos por hora más altos que otros empleos, el trabajo de niñera se mantiene sin regulación y dentro de la informalidad

Aunque se considera que el trabajo de niñera es bien remunerado en Saltillo en comparación con otros empleos, quienes se dedican a esta actividad laboran bajo esquemas informales y sin acceso a seguridad social.

La demanda de este servicio ha crecido en los últimos años, en parte por la mayor participación de mujeres en el mercado laboral que buscan ayuda para el cuidado de sus hijos. Las cuidadoras suelen ser jóvenes; algunas son estudiantes que buscan ingresos, mientras que otras cuentan con formación en áreas como educación o enfermería.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/siguen-quejas-contra-el-cefereso-de-ramos-arizpe-familiares-aseguran-que-habria-huelga-de-hambre-al-interior-DA20464546

De acuerdo con información compartida en redes sociales por personas que realizan esta labor, en Saltillo el costo de contratar a una niñera oscila entre 80 y 200 pesos por hora, con jornadas promedio de cuatro a cinco horas. En algunos casos, el pago se establece por jornada completa, con montos cercanos a los 500 pesos por aproximadamente cinco horas de trabajo.

Las negociaciones entre las niñeras y los padres suelen definirse a partir del número de niños a cuidar, sus edades, la distancia del traslado y el tiempo de servicio, entre otros factores que influyen en el costo final. En promedio, el pago actual se sitúa alrededor de los 130 pesos por hora.

Según datos de Data México, en el primer trimestre de 2025 el salario promedio mensual en Coahuila fue de 6 mil 920 pesos en el sector informal y de 10 mil 700 pesos en el formal. El 33.1% de los trabajadores se encuentra en la informalidad y el trabajo doméstico representa el 2.4% de la fuerza laboral en el estado.

De acuerdo con la información recabada a partir de testimonios en redes sociales, trabajando cinco horas diarias durante cinco días a la semana, una niñera obtiene un ingreso aproximado de 13 mil pesos mensuales. Esta cifra equivale a casi el doble del salario mensual promedio en Coahuila dentro del sector informal.

Más allá del monto, las opiniones de quienes realizan este trabajo coinciden en que la remuneración debe definirse no sólo por las horas trabajadas, sino por la responsabilidad que implica el cuidado de menores. Desde su perspectiva, el pago refleja el nivel de confianza depositado, así como los riesgos asociados a traslados o jornadas extendidas, especialmente en horarios nocturnos, donde no existe respaldo en caso de algún incidente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/luto-en-ciudad-acuna-por-fallecimiento-de-lety-avendano-historica-promotora-del-cuidado-ambiental-KC20447926

Por otro lado, la discusión también ha abierto comparaciones con otros empleos en el mercado local. Algunas personas señalan que, bajo la lógica de pago por hora, el trabajo de niñera puede resultar mejor remunerado que jornadas completas en sectores como la industria maquiladora, donde los ingresos diarios suelen ser menores en relación con las horas trabajadas. Sin embargo, también se reconoce que esta diferencia salarial no necesariamente implica mejores condiciones laborales, ya que el trabajo de cuidado se mantiene en gran medida dentro de la informalidad y sin prestaciones.

El precio de una niñera en Saltillo muestra cómo un trabajo esencial se sostiene en acuerdos informales, donde el valor económico no siempre se traduce en condiciones laborales estables.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Informalidad
Salarios
Empleos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pimentel afirma que Coahuila destaca en tasa de homicidios y confianza, incluso frente a regiones del sur de EU.

Coahuila, referente de seguridad rumbo a elecciones: secretario de Gobierno
Personal de enfermería del IMSS en Coahuila reforzó el llamado a convertir la limpieza de manos en un hábito permanente de prevención.

IMSS Coahuila refuerza cultura preventiva con llamado al lavado correcto de manos

El PRI y PT fueron obligados a modificar sus fórmulas en el distrito 08.

PRI y PT realizan cambios en candidaturas suplentes de distrito 08 y plurinominales, tras requerimiento del IEC
En total se distribuirán 120 toneladas de semilla forrajera.

Primera etapa de entrega de semilla en zonas rurales de Saltillo está por concluir
Puentes peatonales, luminarias, techumbres y espacios deportivos forman parte de las obras elegidas directamente por la ciudadanía.

Participa Saltillo 2026 rompe récord: crece 45% la votación ciudadana para decidir obras
Lastre para la 4T

Lastre para la 4T
Carambola morenista

Carambola morenista
Gobernadora interina de Sinaloa

Gobernadora interina de Sinaloa