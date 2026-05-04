Niñeras en Saltillo ganan más... pero carecen de seguridad social

La demanda de este servicio ha crecido en los últimos años, en parte por la mayor participación de mujeres en el mercado laboral que buscan ayuda para el cuidado de sus hijos. Las cuidadoras suelen ser jóvenes; algunas son estudiantes que buscan ingresos, mientras que otras cuentan con formación en áreas como educación o enfermería.

Aunque se considera que el trabajo de niñera es bien remunerado en Saltillo en comparación con otros empleos, quienes se dedican a esta actividad laboran bajo esquemas informales y sin acceso a seguridad social.

De acuerdo con información compartida en redes sociales por personas que realizan esta labor, en Saltillo el costo de contratar a una niñera oscila entre 80 y 200 pesos por hora, con jornadas promedio de cuatro a cinco horas. En algunos casos, el pago se establece por jornada completa, con montos cercanos a los 500 pesos por aproximadamente cinco horas de trabajo.

Las negociaciones entre las niñeras y los padres suelen definirse a partir del número de niños a cuidar, sus edades, la distancia del traslado y el tiempo de servicio, entre otros factores que influyen en el costo final. En promedio, el pago actual se sitúa alrededor de los 130 pesos por hora.

Según datos de Data México, en el primer trimestre de 2025 el salario promedio mensual en Coahuila fue de 6 mil 920 pesos en el sector informal y de 10 mil 700 pesos en el formal. El 33.1% de los trabajadores se encuentra en la informalidad y el trabajo doméstico representa el 2.4% de la fuerza laboral en el estado.

De acuerdo con la información recabada a partir de testimonios en redes sociales, trabajando cinco horas diarias durante cinco días a la semana, una niñera obtiene un ingreso aproximado de 13 mil pesos mensuales. Esta cifra equivale a casi el doble del salario mensual promedio en Coahuila dentro del sector informal.

Más allá del monto, las opiniones de quienes realizan este trabajo coinciden en que la remuneración debe definirse no sólo por las horas trabajadas, sino por la responsabilidad que implica el cuidado de menores. Desde su perspectiva, el pago refleja el nivel de confianza depositado, así como los riesgos asociados a traslados o jornadas extendidas, especialmente en horarios nocturnos, donde no existe respaldo en caso de algún incidente.