Niños solos en las calles o sin asistir a clases, entre los casos que atiende la UNIF en Saltillo

Patricia Moreno, titular de esta unidad, informó que se trabaja con alrededor de 50 menores en situaciones relacionadas con omisión de cuidados, una problemática que puede presentarse de distintas maneras dentro del entorno familiar.

Niños que caminan solos por las calles, menores a quienes nadie recoge de la escuela y casos en los que los padres dejan de garantizar la asistencia a clases forman parte de las situaciones que atiende la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de Saltillo.

Explicó que algunos casos son detectados cuando los niños se encuentran solos fuera de sus domicilios, mientras que otros llegan a conocimiento de las autoridades a través de las escuelas.

Entre las situaciones mencionadas se encuentran menores a quienes sus familiares no recogen al terminar la jornada escolar o cuyos padres no responden cuando se les solicita acudir por alguna enfermedad. Moreno destacó que la asistencia a clases constituye un derecho de la infancia, por lo que impedir o descuidar la educación de los menores también representa una situación que requiere atención.

La funcionaria señaló que dejar a los hijos bajo el cuidado de familiares no necesariamente constituye una omisión, siempre que exista una persona responsable de su bienestar y supervisión.

Sin embargo, advirtió que incluso cuando los menores quedan al cuidado de hermanos mayores de edad pueden presentarse situaciones de riesgo si estos no cumplen adecuadamente con esa responsabilidad.