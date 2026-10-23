Niños solos en las calles o sin asistir a clases, entre los casos que atiende la UNIF en Saltillo

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    Niños solos en las calles o sin asistir a clases, entre los casos que atiende la UNIF en Saltillo
    Patricia Moreno, titular de la UNIF, señaló que atienden alrededor de 50 menores en situaciones relacionadas con omisión de cuidados. FRANCISCO MUÑIZ

La titular de la Unidad de Integración Familiar señaló que alrededor de 50 menores son atendidos por situaciones relacionadas con omisión de cuidados, desde falta de supervisión hasta desatención escolar.

Niños que caminan solos por las calles, menores a quienes nadie recoge de la escuela y casos en los que los padres dejan de garantizar la asistencia a clases forman parte de las situaciones que atiende la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de Saltillo.

Patricia Moreno, titular de esta unidad, informó que se trabaja con alrededor de 50 menores en situaciones relacionadas con omisión de cuidados, una problemática que puede presentarse de distintas maneras dentro del entorno familiar.

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Explicó que algunos casos son detectados cuando los niños se encuentran solos fuera de sus domicilios, mientras que otros llegan a conocimiento de las autoridades a través de las escuelas.

Entre las situaciones mencionadas se encuentran menores a quienes sus familiares no recogen al terminar la jornada escolar o cuyos padres no responden cuando se les solicita acudir por alguna enfermedad. Moreno destacó que la asistencia a clases constituye un derecho de la infancia, por lo que impedir o descuidar la educación de los menores también representa una situación que requiere atención.

La funcionaria señaló que dejar a los hijos bajo el cuidado de familiares no necesariamente constituye una omisión, siempre que exista una persona responsable de su bienestar y supervisión.

Sin embargo, advirtió que incluso cuando los menores quedan al cuidado de hermanos mayores de edad pueden presentarse situaciones de riesgo si estos no cumplen adecuadamente con esa responsabilidad.

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La titular de la UNIF explicó que cada situación debe analizarse individualmente para determinar las condiciones en las que se encuentra el menor y las medidas de atención correspondientes.

La problemática adquiere relevancia ante la puesta en marcha del Agrupamiento Infancia Segura, una unidad municipal especializada que trabajará en la detección y atención de menores en condiciones de vulnerabilidad.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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