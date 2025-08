No estás solo: DIF Saltillo ofrece orientación psicológica gratuita

Asumir el cuidado de la salud mental es una responsabilidad personal, pero también compartida. Así lo plantea Leonardo Figueroa, director de Salud Mental del DIF Saltillo, quien explicó que los centros comunitarios del municipio brindan orientación psicológica gratuita con el respaldo de la Facultad de Psicología de la UAdeC.

En casos que requieren atención más especializada, las personas son canalizadas al DIF central, al IMSS, al Centro de Integración Juvenil o al CESAME.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa IMSS la lactancia materna en Coahuila; destaca beneficios para madres y bebés

Figueroa advirtió que no basta con acudir a una o dos sesiones. “Eso es como inscribirte al gimnasio y no ir. Se requiere un proceso constante de al menos 10 a 12 sesiones para atender, entender y modificar lo que estás viviendo”. Según dijo, hay personas que han cargado por años un “morral lleno de piedritas” emocionales, sin saber que pueden recibir acompañamiento profesional para aliviar esa carga.

Uno de los programas permanentes es Alas a la Vida, enfocado en prevenir el suicidio mediante terapia oportuna. Figueroa recordó que la depresión no distingue edad ni condición social. “Si ya no me siento como antes, si algo cambió en mí, necesito levantar la mano. Como cuando alguien siente un infarto y busca un médico, así debemos atender nuestra salud emocional”.

Insistió en que los cuadros depresivos suelen complicarse cuando no hay diagnóstico ni tratamiento adecuado.

El director del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala, confirmó que desde febrero hasta la fecha se han brindado más de 350 atenciones psicológicas y 650 médicas en los espacios comunitarios. “Esto nos habla de una necesidad real. Mucha gente no acudía al DIF central porque lo sentía lejano. Pero ahora, al tener atención cerca de casa, se están animando”.

Informó que la mayoría de los casos detectados son ansiedad y depresión, especialmente en hombres jóvenes de entre 25 y 30 años.

Las y los estudiantes en servicio social actúan como primer filtro, y cuando detectan una situación urgente la canalizan de inmediato a la Coordinación de Salud Mental para su seguimiento. Si el caso requiere intervención psiquiátrica, se canaliza a instancias como CESAME o Secretaría de Salud. “Lo importante es detectar a tiempo y que la gente sepa que esto es gratuito”, dijo Cárdenas Zavala.

Leonardo Figueroa añadió que muchas personas aún temen acudir a consulta por miedo al juicio o a que se divulgue su información. Pero aclaró que toda atención se rige por principios de confidencialidad y ética profesional.

“La consulta le pertenece al usuario, lo que se habla ahí es totalmente privado. Y cada vez es menos común escuchar la frase ‘yo no voy al psicólogo porque no estoy loco’ ”.

Finalmente, hizo un llamado a quienes viven una crisis emocional a acercarse a estos espacios sin vergüenza ni miedo. “Hay una oferta institucional amplia y confiable. Solo hace falta dar el primer paso. El DIF Saltillo tiene las puertas abiertas. No estás solo”.