‘No habrá tolerancia en horarios de cierre’: Alcalde de Saltillo; vigilarán bares con cámaras

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Saltillo
/ 25 marzo 2026
    ‘No habrá tolerancia en horarios de cierre’: Alcalde de Saltillo; vigilarán bares con cámaras
    El Gobierno Municipal de Saltillo ha capacitado a 200 personas de establecimientos nocturnos y usuarios como parte del programa “Fiesta Segura”, que busca impulsar espacios seguros para la juventud. ARCHIVO

Javier Díaz aclara que el cierre de antros es a las 02:00 de la mañana y no habrá tolerancia

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció un reforzamiento en la estrategia de seguridad que incluye la instalación de 500 cámaras de reconocimiento facial y operativos estrictos en bares para garantizar el orden durante el periodo vacacional.

Tras una reunión con mandos del Ejército y la Guardia Nacional, Díaz señaló que el objetivo es mantener a Saltillo como la capital más segura, implementando tecnología de punta conectada directamente a los centros de inteligencia C2 y C4.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-llaman-autoridades-a-no-exhibir-vacaciones-en-redes-sociales-ante-riesgo-de-robos-GH19690341

Sobre la vida nocturna, el Edil fue tajante: “El tema de alcohol es muy fácil: se respeta la ley. Aquí ningún antro o bar va a cerrar a las 04:30 de la mañana; el cierre es a las 02:00 de la mañana”.

Explicó que los establecimientos recientemente clausurados ya instalaron cámaras de vigilancia propias, pues bajo su administración los dueños de los negocios serán corresponsables de cualquier incidente que ocurra en sus recintos.

En materia de combate al narcotráfico, Díaz informó que se inspeccionarán las empresas de logística: “Hemos detectado que mucha de la droga que puede llegar a Saltillo lo hace por medio de paquetería y hemos tenido éxito en diferentes establecimientos”.

Asimismo, destacó que ya tienen detectadas las 25 colonias con mayor incidencia de violencia familiar, donde aplicarán acciones transversales junto al Gobierno del Estado para fortalecer el tejido social y prevenir riñas en sectores como la Bellavista.

Respecto a la participación ciudadana, el Munícipe celebró el éxito del programa “Participa Saltillo 2026”, el cual recibió un récord de 239 propuestas ciudadanas que entrarán a votación a partir del mes de abril.

Díaz González concluyó reafirmando el apoyo a programas de inclusión social, como la danza para jóvenes con discapacidad, asegurando que estos proyectos son vitales para generar disciplina y objetivos de vida en la juventud saltillense.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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