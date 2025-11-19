No llegó a su destino: taxista quita paso a camioneta y deja a pasajero lesionado en Saltillo

Los hechos se registraron alrededor de las 15:30 horas, cuando el señalado como responsable transitaba sobre la calle Eje Dos con dirección de norte a sur.

El conductor de un vehículo de alquiler protagonizó un aparatoso percance vehicular en el que su pasajero resultó lesionado, pues al cruzarse una vialidad sin precaución le quitó el derecho de paso a la conductora de una camioneta , esto a la altura de la Cruz Roja .

Al llegar a la intersección con el bulevar Carlos Abedrop Dávila, presuntamente unos automovilistas le cedieron el paso; sin embargo, al cruzarse le quitó el derecho de paso a la conductora de una camioneta Toyota Sienna que transitaba con dirección hacia el oriente.

Tras el impacto, el taxi Nissan Versa dio un giro de 180 grados, mientras que la camioneta afectada quedó en medio de la vialidad.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 solicitando la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al sitio se trasladaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.

De igual manera, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al siniestro para la valoración de los implicados, siendo trasladado el ocupante del taxi a las instalaciones de la clínica número 89 del IMSS para su pronta atención médica.