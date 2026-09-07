¿Noche mexicana? Cena para fiesta patria en Saltillo se encarece hasta 79% desde el 2019

Lo anterior resulta de una estimación realizada a partir de la comparación de los precios promedio registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Saltillo durante septiembre de 2019 y septiembre de 2026. Los datos muestran incrementos en varios de los productos utilizados para preparar algunos de los platillos que suelen prepararse para las fiestas mexicanas.

En Saltillo, preparar los platillos para estas fiestas patrias podría costar casi 80 por ciento más que en 2019, antes de la pandemia, pues los aumentos en productos como carne, verduras, chiles y otros ingredientes representan un mayor gasto para las familias que este septiembre llevarán la comida mexicana a la mesa.

Para los tamales, por ejemplo, considerando un kilogramo de masa, un kilogramo de carne de puerco, 100 gramos de chile y 250 gramos de hojas de maíz, el costo pasó de aproximadamente 129 a 155 pesos para una preparación destinada a cuatro personas. Esto representa un aumento de alrededor de 20 por ciento.

Las hojas para tamal pasaron de alrededor de 50 a 65 pesos por kilogramo, mientras que la masa o harina de maíz aumentó cerca de 51 por ciento. La carne de puerco tuvo un incremento menor, de aproximadamente 19 por ciento.

La preparación de enchiladas también tuvo un aumento importante. Considerando un kilogramo de tortillas, 300 gramos de queso y 100 gramos de chile, el costo estimado pasó de aproximadamente 70 pesos en 2019 a 117 pesos en 2026, lo que representa un incremento de alrededor de 68 por ciento.

Uno de los principales factores es el queso, cuyo precio promedio en los registros disponibles pasó de alrededor de 105 a 222 pesos por kilogramo.

La carne asada, de las favoritas en el norte de México y en la capital coahuilense, también representa este septiembre un mayor gasto. Considerando una comida para cuatro personas con dos kilogramos de carne de res, un kilogramo de tortillas, 250 gramos de salchicha y 250 gramos de queso, el costo pasó de aproximadamente 314 pesos en 2019 a 558 pesos en 2026, un incremento de alrededor de 78 por ciento.

El mole con pollo presenta el mayor aumento entre los platillos analizados. Con un kilogramo de pollo y 250 gramos de mole, el costo estimado pasó de 76 a 135 pesos, lo que representa un incremento de casi 79 por ciento.

Mientras el pollo aumentó alrededor de 41 por ciento, el precio del mole registrado en la muestra pasó de 120 a aproximadamente 284 pesos por kilogramo.

Contrario a ello, el costo de preparar pozole para cuatro personas disminuyó alrededor de 8 por ciento en el mismo periodo al pasar de aproximadamente 398 a 365 pesos.

El cálculo considera un kilogramo de maíz pozolero, un kilogramo de carne de puerco, un kilogramo de pollo, 250 gramos de cebolla, 100 gramos de chile y una pieza de lechuga. Aunque el maíz pozolero registró una reducción en su precio, la carne de puerco, el pollo, los chiles, la cebolla y la lechuga aumentaron durante el periodo, moderando la disminución del costo total.

A la comida se suma el consumo de bebidas alcohólicas, principalmente cerveza y tequila, que suelen acompañar las reuniones de las fiestas patrias.

En el caso de la cerveza, el precio promedio de los productos registrados pasó de 33.82 pesos por litro en 2019 a 47.75 pesos en 2026, un incremento de 41 por ciento. Es decir, ocho cervezas de 355 mililitros representarían un gasto aproximado de 96 pesos en 2019 y de 136 pesos en 2026.

El tequila, otro de los favoritos en estas celebraciones, pasó de alrededor de 403 pesos por litro en 2019 a 352 pesos en 2026, es decir, que tuvo una reducción de 13 por ciento.