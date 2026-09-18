Nombran a Mabel Garza Blackaller directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

Díaz González señaló que Garza Blackaller ya colaboraba con el Instituto mediante actividades culturales en los centros comunitarios de la ciudad, por lo que ahora asumirá la dirección de la dependencia.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó a Mabel Garza Blackaller el nombramiento como directora del Instituto Municipal de Cultura, luego de que su designación fuera aprobada por unanimidad por las y los integrantes de la Junta de Gobierno de la dependencia.

El alcalde indicó que una de las tareas de la nueva directora será ampliar la oferta cultural en colonias, barrios y ejidos de Saltillo, además de participar en los trabajos relacionados con el 450 aniversario de la ciudad.

“Conocemos su amplia trayectoria y sabemos que seguirá impulsando y llevando la cultura a más colonias, barrios y ejidos de Saltillo. Y rumbo al 450 aniversario de la ciudad, sabemos que su trabajo será fundamental para dejar un legado importante en materia cultural”, destacó el presidente municipal.

Por su parte, Mabel Garza Blackaller señaló que su experiencia previa dentro del Instituto le permitirá contar con una perspectiva distinta al asumir la dirección.

“Es enriquecedor estar en ambos lados del escritorio, te da una visión completa”, refirió la directora del Instituto.

Garza Blackaller es directora de escena, dramaturga y gestora cultural. Es licenciada en Letras, cuenta con una maestría en Literatura y un diplomado en Dirección Escénica.

Fue integrante fundadora de la Compañía Estatal de Teatro de Coahuila y del grupo de teatro La Estufa. También participó como catedrática fundadora de la Licenciatura en Letras Españolas de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila.