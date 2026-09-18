Nombran a Mabel Garza Blackaller directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

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    Nombran a Mabel Garza Blackaller directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo
    Garza Blackaller ya colaboraba con el Instituto Municipal de Cultura mediante actividades en los centros comunitarios de Saltillo.

La Junta de Gobierno aprobó por unanimidad su designación para encabezar la dependencia

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó a Mabel Garza Blackaller el nombramiento como directora del Instituto Municipal de Cultura, luego de que su designación fuera aprobada por unanimidad por las y los integrantes de la Junta de Gobierno de la dependencia.

Díaz González señaló que Garza Blackaller ya colaboraba con el Instituto mediante actividades culturales en los centros comunitarios de la ciudad, por lo que ahora asumirá la dirección de la dependencia.

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El alcalde indicó que una de las tareas de la nueva directora será ampliar la oferta cultural en colonias, barrios y ejidos de Saltillo, además de participar en los trabajos relacionados con el 450 aniversario de la ciudad.

“Conocemos su amplia trayectoria y sabemos que seguirá impulsando y llevando la cultura a más colonias, barrios y ejidos de Saltillo. Y rumbo al 450 aniversario de la ciudad, sabemos que su trabajo será fundamental para dejar un legado importante en materia cultural”, destacó el presidente municipal.

Por su parte, Mabel Garza Blackaller señaló que su experiencia previa dentro del Instituto le permitirá contar con una perspectiva distinta al asumir la dirección.

“Es enriquecedor estar en ambos lados del escritorio, te da una visión completa”, refirió la directora del Instituto.

Garza Blackaller es directora de escena, dramaturga y gestora cultural. Es licenciada en Letras, cuenta con una maestría en Literatura y un diplomado en Dirección Escénica.

Fue integrante fundadora de la Compañía Estatal de Teatro de Coahuila y del grupo de teatro La Estufa. También participó como catedrática fundadora de la Licenciatura en Letras Españolas de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila.

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Asimismo, se ha desempeñado en distintas áreas de los gobiernos Estatal y Municipal. Como autora, cuenta con obras como La Jornada tlaxcalteca, Un viaje sin retorno, La Alianza, Un corazón invariable, Lauros de la noche, Está Carbón y La Procesión de la Santa Cruz de la Cuevas.

En dirección escénica ha participado en más de 40 montajes teatrales, algunos presentados en festivales estatales, nacionales e internacionales. Actualmente dirige el grupo de teatro Luz del Norte y el Centro Cultural La Besana A.C., con sede en Saltillo.

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Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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