Padres de Silvia ‘N’ cumplen dos semanas sin ver a sus hijos

Saltillo
/ 1 diciembre 2025
    La Procuraduría asegura que los niños mantendrán contacto con sus padres, aunque fuentes cercanas indican que esto no ha ocurrido. FOTO: LUCÍA PÉREZ PAZ

Los padres de Silvia, la adolescente de 13 años víctima de feminicidio, cumplen dos semanas sin ver a sus hijos.

Este lunes 1 de diciembre, se vinculó a proceso a Hugo Alejandro “N”, por el presunto feminicidio de Silvia “N”, la joven de trece años originaia del ejido Tinajuela que fue encontrada sin vida en el ejido Buñuelos.

A la par de la búsqueda de justicia, fuentes cercanas a los padres de Silvia, confirmaron que hoy se cumplen dos semanas que los tres hermanos de la adolescente se encuentran en resguardo por la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia (Pronnif).

Es importante mencionar que la María Teresa Araiza ha confirmado que los hermanos menores de la joven víctima de femicidio se encuentran al resguardo de las autoridades estatales. Se trata de unas gemelas y un niño de 10 años.

La procuradora señaló que, tras el caso de violencia que afectó a la familia, su obligación es asegurar que se cumplan y se garanticen los derechos de los menores.

La titular de la Procuraduría indicó que el proceso incluye la construcción de “herramientas” para que los padres puedan ejercer la paternidad y la maternidad “evitando la serie de peligros” que fueron detectados en el entorno.

RESGUARDAN A MENORES

Respecto a la duración del resguardo, la Procuraduría explicó de manera general que los niños y niñas permanecerán bajo custodia del Estado hasta que sea necesario para tener la seguridad de que no existe riesgo para ellos.

La Pronnif subrayó que en la oficina dan “mucha importancia a la escucha activa de las adolescentes y de los adolescentes, de los niños y de las niñas”.

Aseguró que mientras dure el resguardo, los niños mantendrán contacto con sus padres. Pero fuentes cercanas a los padres indican que este acercamiento no se ha dado.

La activista Jackelin Campbell ha planteado una preocupación por la desinformación que han sufrido los padres de Silvia. Lo que podría traducirse como violencia institucional hacia una familia que ha sufrido un feminicidio.

Derechos De Los Niños
Feminicidios
Feminicidios Coahuila

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

