Panel en la UAdeC: expertos analizarán puntos clave del paquete económico 2027

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Saltillo
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    Panel en la UAdeC: expertos analizarán puntos clave del paquete económico 2027
    La Facultad de Economía de la UAdeC será sede del panel “Análisis del Paquete Económico 2027”, este viernes 9 de octubre a las 8:00 horas. REDES SOCIALES

La Facultad de Economía de la UAdeC, el Colegio de Economistas de Coahuila y su Capítulo Estudiantil invitan al panel este viernes 9 de octubre a las 8:00 horas

La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el Colegio de Economistas de Coahuila A.C. y el Capítulo Estudiantil del Colegio de Economistas invitan al panel “Análisis del Paquete Económico 2027”, un espacio de diálogo sobre las perspectivas y los principales aspectos del paquete para el próximo año.

El evento se realizará este viernes 9 de octubre a las 8:00 de la mañana en la Sala Audiovisual de la Facultad de Economía. Contará con la participación del Mtro. Jesús Javier González Alcázar, el M.C. Guillermo Ernesto Garza de la Fuente y el M.A. José María González Lara, quienes compartirán su análisis y perspectivas sobre el tema.

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Cabe mencionar que el Paquete Económico 2027 no es solo un documento técnico. Define en qué se gastará el dinero público y cómo se financiará, lo que se traduce en servicios, obra e impuestos para los coahuilenses.

En el ámbito estatal, el Gobierno de Coahuila entregará su Paquete Económico 2027 al Congreso del Estado el próximo 1 de diciembre. El monto proyectado ronda los 82 mil millones de pesos, con tres ejes prioritarios: seguridad pública, educación y salud.

El secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, confirmó que la propuesta no contempla la creación de nuevos impuestos ni incrementos a los existentes, y el Congreso aplicará un tope estimado de inflación del 3.5 al 4 por ciento.

En el plano federal, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 propone asignar 128 mil 934.2 millones de pesos a Coahuila, un incremento nominal del 9.1 por ciento respecto a los 118 mil 220.9 millones aprobados en 2026.

Además, el estado se verá beneficiado por proyectos ferroviarios de gran escala que suman 66 mil 011.3 millones de pesos, entre ellos el Tren Saltillo-Nuevo Laredo y el corredor Querétaro-Saltillo.

El panel de este viernes busca precisamente acercar estos datos a estudiantes y profesionales, para que el análisis del Paquete Económico se traduzca en una lectura informada del impacto que tendrá en la entidad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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