Percance vial afecta unidad del transporte en Saltillo; reportan tres lesionados

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo informó que la noche de este sábado se registró un percance vial en el cruce de las calles Presidente Cárdenas y Xicoténcatl, en el que resultó afectada una unidad del programa de transporte Aquí Vamos Gratis.

De acuerdo con los primeros indicios recabados en el lugar, la persona responsable del accidente sería quien conducía una camioneta tipo Explorer, la cual se vio involucrada en el impacto con la unidad del programa municipal.

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Tras el percance, tres personas resultaron lesionadas; sin embargo, las autoridades precisaron que ninguna presenta heridas de gravedad. Los afectados fueron trasladados a una clínica privada de Saltillo para su valoración y atención médica.

El instituto señaló que la compañía aseguradora del programa Aquí Vamos Gratis ya se encuentra dando seguimiento al caso, con el objetivo de garantizar la atención integral de las personas lesionadas.

Autoridades municipales reiteraron que se mantendrá el acompañamiento correspondiente para atender las consecuencias del incidente y asegurar que los afectados reciban el respaldo necesario tras el accidente registrado en esta vialidad del centro de la ciudad.