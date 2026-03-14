Percance vial afecta unidad del transporte en Saltillo; reportan tres lesionados

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Saltillo
/ 14 marzo 2026
    Percance vial afecta unidad del transporte en Saltillo; reportan tres lesionados
    Las autoridades informaron que ninguna de las personas heridas presenta lesiones de gravedad. REDES SOCIALES

En el incidente resultó afectada una unidad del programa Aquí Vamos Gratis

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo informó que la noche de este sábado se registró un percance vial en el cruce de las calles Presidente Cárdenas y Xicoténcatl, en el que resultó afectada una unidad del programa de transporte Aquí Vamos Gratis.

De acuerdo con los primeros indicios recabados en el lugar, la persona responsable del accidente sería quien conducía una camioneta tipo Explorer, la cual se vio involucrada en el impacto con la unidad del programa municipal.

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Tras el percance, tres personas resultaron lesionadas; sin embargo, las autoridades precisaron que ninguna presenta heridas de gravedad. Los afectados fueron trasladados a una clínica privada de Saltillo para su valoración y atención médica.

El instituto señaló que la compañía aseguradora del programa Aquí Vamos Gratis ya se encuentra dando seguimiento al caso, con el objetivo de garantizar la atención integral de las personas lesionadas.

Autoridades municipales reiteraron que se mantendrá el acompañamiento correspondiente para atender las consecuencias del incidente y asegurar que los afectados reciban el respaldo necesario tras el accidente registrado en esta vialidad del centro de la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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