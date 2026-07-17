Piden la pena máxima para acusado de matar perros en Saltillo

El legislador consideró que el caso debe resolverse con una sentencia ejemplar, al recordar que las reformas en materia de protección animal contemplan sanciones más severas cuando el maltrato deriva en la muerte de los ejemplares.

Luego de la detención en Guadalajara de León “N”, señalado como presunto responsable de la muerte de varios perros en el fraccionamiento Urdiñola, en Saltillo , el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Valdés, solicitó que se le imponga la pena más severa prevista por la legislación estatal.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado, cuya labor de investigación y coordinación permitió localizar y capturar al imputado en el estado de Jalisco, donde presuntamente permanecía oculto para evitar su detención.

BUSCAN QUE EL CASO SIENTE UN PRECEDENTE

Jorge Valdés recordó que la legislación vigente establece penas de dos a cuatro años de prisión para quienes incurran en actos de maltrato animal.

No obstante, explicó que cuando las agresiones provocan la muerte de los animales, la sanción puede incrementarse hasta alcanzar los ocho años de cárcel, considerada la pena máxima prevista para este tipo de delitos.

El diputado manifestó su confianza en que las autoridades judiciales valoren las pruebas presentadas durante el proceso y emitan una resolución conforme a derecho.

DESTACA AVANCES EN LA PROTECCIÓN ANIMAL

El legislador señaló que la aplicación de las sanciones contempladas en la ley representa un paso importante para fortalecer la protección de los animales y enviar un mensaje de que este tipo de conductas no quedarán impunes.

Añadió que el seguimiento puntual del caso contribuirá a reforzar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.