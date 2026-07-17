Piden la pena máxima para acusado de matar perros en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Piden la pena máxima para acusado de matar perros en Saltillo
    León “N” está acusado de torturar hasta la muerte a perritos que adoptaba. ARCHIVO

Legislador solicita una sentencia ejemplar conforme a la legislación vigente

Luego de la detención en Guadalajara de León “N”, señalado como presunto responsable de la muerte de varios perros en el fraccionamiento Urdiñola, en Saltillo, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Valdés, solicitó que se le imponga la pena más severa prevista por la legislación estatal.

El legislador consideró que el caso debe resolverse con una sentencia ejemplar, al recordar que las reformas en materia de protección animal contemplan sanciones más severas cuando el maltrato deriva en la muerte de los ejemplares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dif-saltillo-corona-a-maria-de-los-angeles-zuniga-como-reina-de-las-personas-adultas-mayores-2026-AG22245995

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado, cuya labor de investigación y coordinación permitió localizar y capturar al imputado en el estado de Jalisco, donde presuntamente permanecía oculto para evitar su detención.

BUSCAN QUE EL CASO SIENTE UN PRECEDENTE

Jorge Valdés recordó que la legislación vigente establece penas de dos a cuatro años de prisión para quienes incurran en actos de maltrato animal.

No obstante, explicó que cuando las agresiones provocan la muerte de los animales, la sanción puede incrementarse hasta alcanzar los ocho años de cárcel, considerada la pena máxima prevista para este tipo de delitos.

El diputado manifestó su confianza en que las autoridades judiciales valoren las pruebas presentadas durante el proceso y emitan una resolución conforme a derecho.

DESTACA AVANCES EN LA PROTECCIÓN ANIMAL

El legislador señaló que la aplicación de las sanciones contempladas en la ley representa un paso importante para fortalecer la protección de los animales y enviar un mensaje de que este tipo de conductas no quedarán impunes.

Añadió que el seguimiento puntual del caso contribuirá a reforzar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mascotas
Muertes
maltrato animal

Organizaciones


PVEM

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Enredos a la 4T

Enredos a la 4T
true

Región Sureste de Coahuila: Pozos clausurados, ¿se está resolviendo algo?
true

POLITICÓN: ¿Aduanas ciegas? Ernesto Ruffo, huachicol fiscal y los cabos sueltos del megadecomiso en Coahuila
El caso más reciente es el de Jesús Emiliano, quien murió atropellado en la colonia Brisas Poniente.

Saltillo: vacaciones de verano concentran más casos de niños atropellados
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y ordenó la necropsia para determinar la causa del fallecimiento.

Muere hombre en Hospital General de Saltillo; familia pide investigar presunto homicidio
Ana Paula Vázquez competirá en Saltillo después de finalizar tercera en el serial internacional de arco recurvo.

Sebastián García, Dafne Quintero y Ana Paula Vázquez clasifican a la Final de Copas del Mundo en Saltillo
Mykhailo Fedorov, el exministro de Defensa, critica al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Kiev.

Ucrania estaba en una buena racha. Entonces surgió una ruptura militar
Personas llevan agua desde Humaita hacia la comunidad de Paraizinho, a lo largo de un tramo seco del río Madeira, un afluente del Amazonas, en medio de una sequía, el 8 de septiembre de 2024, en Brasil.

Así se prepara América Latina para la sequía, las inundaciones y el calor provocados por El Niño