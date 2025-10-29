Pierde la vida en la vía pública, junto a sus perros, en Saltillo

Un hombre en situación de calle, originario de Honduras, perdió la vida en la vía pública tras permanecer varios días enfermo. Sus fieles compañeros, dos perritos, lo acompañaron y cuidaron hasta el final.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, cuando vecinos de la colonia Bellavista se percataron de que un hombre al que conocían como “Chuchurris” permanecía inmóvil sobre la banqueta. Una mujer dio aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911 para solicitar la presencia de los cuerpos de auxilio.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de las calles Niños Héroes y Antonio Narro, donde localizaron el cuerpo de un hombre cubierto con una cobija, mientras dos caninos permanecían a sus pies. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para valorar al hombre, pero lamentablemente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante la mirada de sus fieles amigos, el área fue acordonada. Alumnos y trabajadores de un colegio cercano se acercaron para rendir respeto a quien, en vida, solía alegrar a todos con sus ocurrencias y amenas pláticas. Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y, tras concluir los trabajos periciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

En cuanto a los animalitos, vecinos expresaron su preocupación por conocer cuál será su destino.