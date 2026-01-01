Pirómano quemaba baldíos y amenazaba a peatones con un arma, en Saltillo
Pirómano es detenido por municipales al norte de Saltillo
Un hombre en aparente situación de calle fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de ser señalado por presuntamente provocar incendios en terrenos baldíos y amenazar a transeúntes y automovilistas.
De acuerdo con los reportes, el sujeto habría sido denunciado por prender fuego a matorrales en distintos predios ubicados a lo largo del bulevar Venustiano Carranza, a la altura de Jardines Coloniales. Asimismo, se indicó que amenazaba con un arma blanca a personas que circulaban por la zona.
Los hechos se registraron alrededor de las 8:00 de la noche, cuando testigos observaron al individuo, quien vestía una playera blanca y pantalón azul oscuro, incendiando vegetación a su paso. Al ser confrontado por algunas personas, el hombre adoptó una actitud agresiva, negándose a proporcionar su identidad.
Posteriormente, sobre la avenida Campanares, el sujeto se atravesó al paso de varios vehículos e intentó detenerlos, al tiempo que amenazaba con un cuchillo a peatones, quienes de inmediato realizaron el reporte al sistema de emergencias 911.
De igual forma, el incidente fue difundido a través de grupos de seguridad vecinal en aplicaciones de mensajería, lo que permitió la pronta intervención de oficiales del Grupo de Reacción Sureste (GRS), quienes acudieron al lugar y lograron someter y asegurar al sospechoso.
Finalmente, se informó que el hombre fue puesto a disposición de un juez calificador por alterar el orden público, mientras se determina su situación legal.