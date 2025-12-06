Plantean Comisión Ambiental Metropolitana de Saltillo; empresas tendrían voz pero no voto

Durante el tercer foro regional de la Red de Innovación de Agua y Recursos Ambientales (RIARA), “La relevancia de medir la calidad del aire y sus implicaciones socio-ambientales”, el doctor José Ruiz Fernández presentó la propuesta para la creación de una Comisión Ambiental para la Zona Metropolitana de Saltillo.

El proyecto, trabajado en conjunto con organizaciones civiles, plantea una estructura de gobernanza que trascienda la administración gubernamental tradicional para la gestión de la cuenca atmosférica.

TE PUEDE INTERESAR: Túnez, Japón, Sudáfrica y Corea del Sur: los objetivos turísticos de Saltillo para el Mundial 2026

Ruiz Fernández, docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), detalló que este organismo contaría con un Consejo Asesor Permanente integrado por expertos con perfil científico avalado, así como una Dirección Ejecutiva encargada de la operación.

Uno de los puntos clave de la propuesta es la participación del sector privado, el cual tendría un rol consultivo pero limitado en la toma de decisiones finales.

“La representación del sector productivo, todas las empresas que tienen que ver en la emisión de todo lo que nos afecta en términos atmosféricos, pero con un carácter importante, con voz, pero sin voto, porque no puede tener una capacidad de toma de decisiones”, expuso.

El especialista explicó que la comisión se fundamentaría legalmente en el artículo 115 constitucional, el cual permite la colaboración y acuerdos intergubernamentales entre los ayuntamientos y el estado.

Esta iniciativa busca también la homologación de políticas públicas ante la realidad geográfica que comparte la región con el estado vecino.

“La cuenca de Saltillo es una cuenca receptora de buena parte de las emisiones que nacen en la cuenca de la zona metropolitana de Monterrey”, señaló el ponente.

Para que este modelo funcione, Ruiz Fernández enfatizó que es necesario erradicar las prácticas de simulación en la participación ciudadana, fenómeno al que recientemente se le califica como “tokenismo”.

“Tokenismo es la participación simbólica, cuando se invita un grupo de personas para que validen algo, se pasa la lista de asistencia... pero no hicieron absolutamente nada más que estar ahí presentes. Esa participación simbólica no sirve de absolutamente nada”, afirmó.

El también consultor argumentó que la sociedad debe dejar de ser un espectador pasivo para convertirse en un actor con incidencia real.

“Necesitamos una transición de la ciudadanía de sujeto paciente a sujeto agente”, comentó, instando a los asistentes a involucrarse en la “agencia política” entendida como los asuntos de la ciudad y no de partidos.

Finalmente, el experto hizo un llamado a eliminar el concepto de “voluntad política” del discurso, recordando que los gobernantes tienen obligaciones legales, no voluntades optativas.