Ponen a prueba su inglés 60 alumnos de Coahuila

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Saltillo
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    Ponen a prueba su inglés 60 alumnos de Coahuila
    La final estatal reunió a 60 alumnos de primaria y secundaria de las cinco regiones. Diez equipos participaron en cuatro rondas con preguntas acordes con su edad. CORTESÍA

Estudiantes de primaria y secundaria de las cinco regiones participaron en la primera edición del Level Up English Challenge, con pruebas de comprensión y respuestas espontáneas

Comprender preguntas, elaborar respuestas al momento y aplicar lo aprendido en clases fueron las tareas que enfrentaron 60 estudiantes de primaria y secundaria durante la final estatal del Level Up English Challenge 2026, competencia de inglés realizada por primera vez en Coahuila, en un evento realizado en Saltillo, Coahuila.

Los participantes llegaron de las cinco regiones del estado, después de una etapa regional en la que resolvieron ejercicios de lectura, escritura, comprensión auditiva, expresión oral y vocabulario. La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Educación, en coordinación con Inspira Coahuila.

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El encuentro reunió a 10 equipos, 5 por cada nivel educativo, que compitieron en 4 rondas eliminatorias. Las preguntas se ajustaron a la edad de los alumnos y a los contenidos que han trabajado durante el ciclo escolar, con énfasis en su capacidad para comprender y responder en inglés.

A diferencia de un ejercicio centrado en repetir palabras o frases aprendidas de memoria, el formato exigió que los concursantes interpretaran cada pregunta antes de formular su respuesta. La dinámica puso a prueba tanto sus conocimientos del idioma como la agilidad para utilizarlos.

DE LAS REGIONES A LA FINAL

La representación de primaria estuvo integrada por 30 alumnos de Saltillo, Francisco I. Madero, San Buenaventura, San Juan de Sabinas y Piedras Negras. En secundaria participaron otros 30 estudiantes procedentes de Piedras Negras, Múzquiz, Monclova, Torreón y Arteaga.

Antes de llegar a la fase estatal, los equipos participaron en circuitos regionales de seis estaciones. Cada espacio abordó una habilidad o área distinta del idioma, bajo las categorías Reading, Writing, Listening, Speaking, Vocabulary y English & Arts, que combinó inglés y arte.

$!Diez equipos llegaron a la etapa estatal tras superar circuitos regionales con ejercicios de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral.
Diez equipos llegaron a la etapa estatal tras superar circuitos regionales con ejercicios de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. CORTESÍA

En esos recorridos, los alumnos resolvieron adivinanzas, escucharon audios para identificar y comprender su contenido, construyeron oraciones y participaron en retos de vocabulario. Los ejercicios se realizaron como parte de una competencia por equipos que combinó formas de usar el idioma.

Así, las pruebas no se limitaron a reconocer términos aislados. También incluyeron tareas para relacionar palabras, entender mensajes y expresar ideas, a partir de los conocimientos adquiridos en el aula y de las indicaciones planteadas en cada una de las estaciones.

RESPUESTAS AL MOMENTO

Durante la final, el tablero presentó opciones elaboradas a partir de respuestas reales proporcionadas por estudiantes. Ese recurso formó parte de la mecánica de las cuatro rondas, en las que los equipos debían comprender las preguntas y contestar de manera espontánea.

El propósito de la competencia fue que niñas, niños y adolescentes practicaran el inglés con mayor confianza. Para ello, se recurrió a situaciones que demandaban escuchar, razonar y comunicarse, además de conocer vocabulario y reglas gramaticales.

La primera edición trasladó contenidos a un concurso en el que la comprensión y el uso del idioma fueron el eje de las actividades, desde las regiones hasta la final.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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