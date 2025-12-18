Predial Saltillo 2026: todo lo que debes saber (módulos, pago digital, descuentos)... ¡y puedes ganar hasta 100 mil pesos!

El Ayuntamiento de Saltillo se alista para el cobro del predial 2026 con descuentos automáticos por pronto pago, la habilitación de 15 módulos en distintos puntos de la ciudad y la posibilidad de realizar el trámite de manera digital desde el primer día del año, así lo informó la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar.

De acuerdo con la funcionaria, los incentivos ya vienen contemplados en la Ley de Ingresos y aplican de manera directa a quienes paguen en los primeros meses del año. “Ya viene de manera automática autorizando el 15 por ciento de descuento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo, con nuestros respectivos sorteos”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: aseguran 12 kilos de cristal tras cateo en Satélite Sur

Además, mencionó que el arranque formal del cobro será el 2 de enero, tanto en módulos físicos como a través de las plataformas digitales del Municipio. “Nos estamos preparando para recibirlos en Presidencia Municipal, en todos los módulos, por internet y también en el chatbot”, dijo.

Actualmente, el padrón registra 332 mil contribuyentes cumplidos, cifra que representó un incremento del 4 por ciento respecto al año anterior. Con ello, el Municipio cerrará 2025 con una recaudación arriba de los 500 millones de pesos por concepto de predial. “Este año cerramos con 530 millones de pesos de predial y el próximo año esperamos subir”, dijo la Tesorera municipal.

Álvarez Cuéllar atribuyó este comportamiento a una mayor eficiencia en la recaudación y al uso de herramientas digitales. “Nos fue muy bien, tuvimos mucha participación de la ciudadanía y las herramientas por internet han ayudado bastante a que más gente cumpla”, afirmó.

Para 2026 se habilitarán 15 módulos de pago, 5 de ellos en Presidencia Municipal y el resto en mercados, plazas comerciales y puntos estratégicos de la ciudad, con horarios ampliados entre semana y fines de semana. Además, el pago en línea estará disponible desde el inicio del año.

Como incentivo adicional, durante enero, febrero y marzo se aplicará 50 por ciento de descuento en recargos, además de sorteos mensuales que incluyen premios de hasta 100 mil pesos para quienes realicen su pago puntual.

MÓDULOS Y HORARIOS – PREDIAL 2026

CAJAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL

Francisco Coss 745, zona centro.

Lunes a viernes: De 08:00 a 17:00 horas.

Sábado: De 09:00 a 13:00 horas.

MÓDULO JUÁREZ

Mercado Juárez, Allende y Aldama, zona centro.

Lunes a sábado: De 08:00 a 18:00 horas.

MÓDULOS EXTERNOS

Lunes a viernes:De 09:00 a 16:00 horas.

Sábado: De 09:00 a 13:00 horas.

SENDERO SUR

Blvr. Antonio Cárdenas 4159, Parques de la Cañada.

Central: Luis Echeverría Álvarez 290, colonia Bellavista.

Nogalera: Periférico Luis Echeverría 1474, Col. Lourdes.

Merco: Francisco I. Madero 1763, colonia Mirador.

Portales: Periférico Luis Echeverría Álvarez 1855.

Campestre: Blvr. Eulalio Gutiérrez y Carr. Los Valdez.

San Isidro: Blvr. Venustiano Carranza 4826, fraccionamiento Los Doctores.

Patio: Blvr. Jesús Valdés Sánchez 365, Ex Hacienda Los Cerritos.

Valle: Blvr. Eulalio Gutiérrez, Col. Valle de las Flores.

Mirasierra: Blvr. Los Fundadores 7546.

Plaza Real: Periférico Luis Echeverría 851.

Gimnasio: Periférico Luis Echeverría s/n, Col. San Ramón.

Multideportivo El Sarape: Guacali s/n, Col. Las Teresitas.

DESCUENTOS POR PAGO PUNTUAL

Enero: 15%.

Febrero: 10%.

Marzo: 5%.

SORTEOS

Enero: 10 premios de 100 mil pesos.

Febrero: 50 premios de 10 mil pesos.

Marzo: 50 premios de 10 mil pesos.

DESCUENTO EN RECARGOS

Enero, febrero y marzo: 50 por ciento de descuento.