Preparan operativo de seguridad para Semana Santa en ejidos de Saltillo

De cara a la Semana Santa, la Dirección de Desarrollo Rural de Saltillo inició la planeación de operativos y eventos para recibir a visitantes en las comunidades rurales del municipio. El titular de la dependencia, Diego Fuentes, señaló que buscan que las celebraciones se desarrollen con seguridad.

“Son tiempos de que los familiares que están fuera de nuestras comunidades rurales se acercan a visitar a sus gentes, acuden a los tradicionales bailes, a las cabalgatas, a los rodeos que va a haber en las diferentes comunidades”, explicó el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Prevén viento y descenso de temperatura en Saltillo

Para mantener el orden, Fuentes confirmó la coordinación con corporaciones de auxilio. “Estamos hermanando una coordinación con Protección Civil y con la Comisaría de Seguridad Pública también para trabajar en coordinación y ante cualquier eventualidad, poder estar comunicándonos”, detalló.

Respecto a los permisos para festejos, aclaró que la dirección otorga autorización siempre que se cumplan los requisitos establecidos. “Todo se rige con las leyes de códigos municipales de alcoholes; los requisitos se tienen que cumplir a cabalidad”, subrayó Diego Fuentes.

Sobre la vigilancia de los contenidos musicales en los bailes, el director mencionó que se mantendrán atentos ante situaciones irregulares. “En la cuestión de lo que refieres de apología del delito, pues hay que estar atentos; no somos la autoridad que sancione, pero sí atentos ante cualquier situación”.

TE PUEDE INTERESAR: Quedan dos semanas para pagar el predial con descuento en Saltillo

Uno de los puntos con mayor afluencia será el ejido Derramadero, donde se celebrará un evento especial. “Vamos a tener por ahí un festival gastronómico rural el día 21 para que la gente se dé cita con comida de cuaresma, en coordinación con la Dirección de Turismo”, anunció.

Además de Derramadero, otras zonas también esperan visitantes durante los días santos. “En San Juan de la Vaquería habrá rodeo y baile para los días santos; son como las que yo tengo ahorita en el radar con mayor afluencia”, comentó el director.

Finalmente, Fuentes señaló que la intención del alcalde es que estas festividades se desarrollen en un ambiente familiar y seguro. La coordinación entre dependencias busca que los ejidos cuenten con apoyo para recibir a visitantes durante esos días.